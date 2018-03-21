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Кутепов: присутствие футболиста Джикии в сборной РФ важно для семейной атмосферы команды

Спорт
21 марта, 14:27 UTC+3 ХИМКИ область/ 21, марта. /ТАСС

Травмированный защитник "Спартака" и российской сборной Георгий Джикия в понедельник посетил расположение национальной команды и принял участие в теоретическом занятии

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ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Присутствие Георгия Джикии на занятиях сборной России важно, так как это поддерживает семейную атмосферу в команде. Такое мнение журналистам высказал защитник московского "Спартака" и национальной сборной Илья Кутепов.

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Травмированный защитник "Спартака" и российской сборной Георгий Джикия в понедельник посетил расположение национальной команды и принял участие в теоретическом занятии. В январе текущего года футболист получил разрыв крестообразных связок колена, в результате чего Джикия рискует пропустить чемпионат мира в России.

"Ждем Джикию, надеюсь, он скорее восстановится и наберет форму. Очень важно, что он присутствует с командой, так как мы все - одна семья", - сказал Кутепов.

Защитник рассказал, что не сдавал в среду допинг-пробу после того, как рано утром в расположение команды появился допинг-офицер, забравший на допинг-контроль 10 игроков. "Да, в 06:30 тяжело вставать, но что делать, такие правила, это наша работа", - отметил Кутепов.

По словам футболиста, сборная России уделяет много внимания тактической работе и розыгрышу стандартных положений. "Могу сказать, что сегодня были тактические перестроения, отрабатывали "стандарты", делаем ставку на командные действия. Работаем с боевым настроем и в отличном настроении", - отметил Кутепов.

Россияне сыграют 23 и 27 марта с командами Бразилии и Франции соответственно.

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