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Алаев: сборная России по футболу полна уверенности перед матчем с бразильцами

Спорт
22 марта, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

И. о. президента РФС подчеркнул важность матчей с сильными соперниками в преддверии домашнего чемпионата мира

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу не испытывает страха перед контрольным матчем с бразильцами и настроена показать себя. Такое мнение в беседе с журналистами высказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Встреча сборных России и Бразилии состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники".

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"Конечно, бразильцы - есть бразильцы, но почему-то не страшно. Мы верим в команду, ребята настроены, хотят выйти и играть, виден огонь в их глазах. Травмы немного подкосили нас, это расстраивает, но важно, что тренер полон уверенности. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем ребятам здоровья", - сказал Алаев.

И. о. президента РФС подчеркнул важность матчей с сильными соперниками в преддверии домашнего чемпионата мира. "Хочется, чтобы ребята показали тот футбол, о котором зрители после матча будут говорить с яркими эмоциями. Мы понимаем, что результат не так важен завтра, он будет важен в июне. Сейчас же надо проверить себя, почувствовать уверенность в своих силах, и именно через таких соперников, как Бразилия, это нужно делать", - подытожил Алаев.

После матча с бразильцами сборная России продолжит подготовку к чемпионату миру и 27 марта сыграет с командой Франции на стадионе "Санкт-Петербург".

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Российская сборная на групповом этапе проведет встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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