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Сборная России по футболу во второй раз за два дня будет проверена на допинг

Спорт
22 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В среду тренировка национальной команды России в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии была задержана на час из-за прибытия допинг-офицера

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Футболисты сборной России во второй раз за два дня сдадут допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"В четверг в 15:20 в расположение команды прибыли пять допинг-офицеров Международной федерации футбола, - говорится в сообщении. - Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы".

В среду тренировка национальной команды России в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии была задержана на час из-за прибытия допинг-офицера. Процедура затянулась более чем на пять часов, из-за чего вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили занятие, так как не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".

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