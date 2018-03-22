Сборная России по футболу во второй раз за два дня будет проверена на допинг

ТАСС, 22 марта. Футболисты сборной России во второй раз за два дня сдадут допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"В четверг в 15:20 в расположение команды прибыли пять допинг-офицеров Международной федерации футбола, - говорится в сообщении. - Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы".

В среду тренировка национальной команды России в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии была задержана на час из-за прибытия допинг-офицера. Процедура затянулась более чем на пять часов, из-за чего вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили занятие, так как не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники".