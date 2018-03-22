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Алисон: погода позволит бразильцам сыграть с российскими футболистами в полную силу

Спорт
22 марта, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Во время матча ожидается температура воздуха порядка двух градусов ниже нуля

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Алисон

Алисон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Погодные условия во время футбольного матча между Россией и Бразилией не являются идеальными, но позволят бразильцам сыграть в полную силу. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь итальянской "Ромы" и сборной Бразилии Алисон.

Контрольная встреча между командами России и Бразилии состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники". Во время матча ожидается температура воздуха порядка двух градусов ниже нуля.

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"Что касается холода, то многие наши футболисты играют в Европе, там тоже есть зимний сезон. Хотя в Риме (Алисон является игроком итальянской "Ромы" - прим. ТАСС), конечно, холод встречается редко. Можно сказать, что условия, которые мы встречаем здесь [в Москве], не самые лучшие, но достаточно хорошие, чтобы мы работали в полную силу", - сказал Алисон.

Вратарь бразильской сборной выйдет в матче против россиян в стартовом составе в качестве капитана. "Мне очень почетно, я считаю, что это большая честь - получить такой пост. Это важная роль, но у нас много лидеров в команде, и каждый игрок будет делать все от него зависящее. При этом атмосфера в команде очень хорошая", - отметил футболист.

По словам игрока, сборная России является нужным соперником для бразильцев. "Если мы говорим о России, то они играют по-другому. Мы должны играть с такими командами, которые используют стиль игры, отличный от южноамериканских сборных. Наша команда начала подготовку уже давно, и нам очень приятно, что мы уже на данный момент оказались в России, это важный этап подготовки [к чемпионату мира]", - заключил Алисон.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. На групповом этапе турнира российская сборная проведет встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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