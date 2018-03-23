Около 2 тыс. полицейских обеспечат безопасность на матче Россия - Бразилия в "Лужниках"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Около двух тысяч сотрудников полиции обеспечат охрану правопорядка во время проведения футбольного матча между сборными России и Бразилии в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"23 марта в 19:00 на Большой спортивной арене "Лужники" состоится товарищеский матч по футболу между национальными сборными командами России и Бразилии. Всего в обеспечении обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении футбольного матча задействуются около 2 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии", - сообщили в пресс-службе.

Болельщики смогут прибыть на матч со станций метро "Спортивная", "Воробьевы горы" и "Фрунзенская", а также со станции "Лужники" Московского центрального кольца. Проезд автотранспорта на территорию стадиона будет осуществляться через въездные группы 1-5 на Новодевичьей набережной, улице Лужники, на въезде на Аллею Славы, под эстакадой Комсомольского проспекта и на Лужнецкой набережной у СК "Дружба".

В ГУ МВД напомнили, что пропуск зрителей начнется с 16:00 мск.