Прием заявок на пост президента Союза биатлонистов России завершится 3 мая

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Прием заявок от кандидатов на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) завершится 3 мая, за 15 дней до отчетно- выборной конференции организации. Такое решение было принято в пятницу на заседании правления СБР.

Правление СБР утвердило датой проведения выборов 18 мая, действующий глава организации Александр Кравцов не собирается переизбираться на новый срок.

"Кандидатуры для избрания на должность президента СБР должны быть предложены не позднее чем за 15 дней до даты открытия конференции СБР. Член СБР может предложить не более одной кандидатуры на должность президента СБР", - говорится в документе, который был утвержден правлением.

Аналогичный дедлайн действует для кандидатов на место в правлении и совете СБР.

Единственным, кто объявил о намерении возглавить СБР, пока остается четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.