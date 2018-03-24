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Футболист сборной России Камболов покинул расположение команды

Спорт
24 марта, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Защитник был вызван в команду вместо травмированного нападающего Александра Кокорина

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Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Защитник казанского "Рубина" и сборной России по футболу Руслан Камболов, получивший травму на одной из тренировок, покинул расположение национальной команды. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Камболов был вызван в команду вместо травмированного нападающего Александра Кокорина. Во вторник Камболов досрочно покинул тренировку в сопровождении врача. Позднее было объявлено, что у игрока был диагностирован спазм мышц бедра. Отмечается, что футболист продолжит лечение в клубе.

Из-за травмы Камболов не смог сыграть в товарищеском матче против сборной Бразилии, который прошел в пятницу в "Лужниках" и завершился крупной победой бразильцев со счетом 3:0.

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