Футболист сборной России Камболов покинул расположение команды

ТАСС, 24 марта. Защитник казанского "Рубина" и сборной России по футболу Руслан Камболов, получивший травму на одной из тренировок, покинул расположение национальной команды. Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и проложит лечение в клубе.

Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/ErySnhcWcw — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2018

Камболов был вызван в команду вместо травмированного нападающего Александра Кокорина. Во вторник Камболов досрочно покинул тренировку в сопровождении врача. Позднее было объявлено, что у игрока был диагностирован спазм мышц бедра. Отмечается, что футболист продолжит лечение в клубе.

Из-за травмы Камболов не смог сыграть в товарищеском матче против сборной Бразилии, который прошел в пятницу в "Лужниках" и завершился крупной победой бразильцев со счетом 3:0.