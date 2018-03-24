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Колобков: ничего страшного в поражении фигуристки Загитовой на чемпионате мира нет

Спорт
24 марта, 16:56 UTC+3 КОЛОМНА область/ 24, марта. /ТАСС

15-летняя спортсменка на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова должна пережить поражение на чемпионате мира, ничего страшного в нем нет. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая

15-летняя Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.

"Я уже пообщался и с Алиной, и с представителями федерации. Видно было, что после Олимпиады она очень устала как физически, так и психологически. Конечно, очень сложно провести на высочайшем уровне два крупнейших и важных турнира. Думаю, ничего страшного нет в этом, это спорт, у Алины впереди еще много самых разных соревнований", - заявил Колобков.

"Она максималистка, но ей не стоит расстраиваться. Все знают, что она выдающийся спортсмен, профессионал, просто это нужно пережить и спокойно готовиться дальше. Спорт без поражений не бывает", - добавил он.

Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх.

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