Биатлонистка Кузьмина завоевала малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. Об этом стало известно после гонки преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в Тюмени.

По итогам семи гонок Кузьмина набрала 301 очко, опередив ближайшую преследовательницу финку Кайсу Мякяряйнен на 21 балл.

В текущем сезоне Кубка мира словачка четыре раза была на пьедестале почета в гонках преследования - становилась победительницей на этапах в Хохфильцене (Австрия) и Оберхофе (Германия), серебряным призером на этапах в Анси (Франция) и Холменколлене (Норвегия).

Лучшей среди россиянок в зачете гонок преследования текущего сезона стала Екатерина Юрлова-Перхт, набравшая 158 очков, - 10-е место. Дарья Виролайнен стала 37-й (64), Татьяна Акимова - 38-й (63), Ульяна Кайшева - 42-й (50), Ирина Услугина - 52-й (32), Светлана Миронова - 60-й (17), Виктория Сливко - 73-й (7).

Кроме того, 33-летняя Кузьмина продолжает борьбу за большой Хрустальный глобус, перед заключительной гонкой в сезоне в ее активе 794 очка. Мякяряйнен после победы в пасьюте на этапе в Тюмени вышла в лидеры общего зачета (799).

Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.