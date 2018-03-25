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Биатлонист Шипулин назвал нынешний сезон самым тяжелым за последние четыре года

Спорт
25 марта, 16:27 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

Россиянин стал третьим в общем зачете Кубка мира

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Завершающийся биатлонный сезон для олимпийского чемпиона Сочи россиянина Антона Шипулина стал самым сложным за последние четыре года. Об этом он рассказал журналистам после окончания масс-старта на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Тюмени.

Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира. В активе 30-летнего спортсмена 697 очков. Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад (1116), второе место у норвежца Йоханнеса Бё (1027).

"Этот сезон был самым сложным за последнее четырехлетие. Я не помню, чтобы в последние годы мне было так тяжело и физически, и психологически. Сейчас все это закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, я благодарю всех, кто болел и переживал за меня", - сказал Шипулин.

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В последней международной гонке сезона биатлонист занял 16-е место.

"Последние две недели я не получаю удовольствия [от гонок], а только терплю. Бежал лишь с одной целью - остаться третьим в общем зачете. Именно такую цель мы ставили вместе с тренером после того, как не поехали на Олимпиаду. Должна была быть хоть какая-то цель", - заявил спортсмен, который не получил приглашение на Игры в Пхёнчхане.

В прошлом году Шипулин не исключил, что нынешний сезон может стать заключительным в его спортивной карьере. Сейчас он не стал рассказывать, определился ли со своим будущим. "Публика, не слышу", - ответил он на вопрос ТАСС о продолжении карьеры.

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