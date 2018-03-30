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"Президентские игры" и "Президентские состязания" могут выйти на международный уровень

Спорт
30 марта, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева отметила, что "Президентские игры" могут открыть России молодые таланты

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Организаторы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" рассматривают возможность выхода этих мероприятий на международный уровень через несколько лет. Об этом журналистам заявил директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

"Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" являются самыми массовыми спортивными мероприятиями в России. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа "Президентских состязаний" принимают участие более 10 млн обучающихся, "Президентских спортивных игр" - 6 млн школьников.

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"Мы думаем о выходе на международный уровень уже через два года. Мы внесли такое предложение, оно активно рассматривается, и, думаю, это время придет. У ребят должен быть выход - победители всероссийских соревнований должны участвовать в чемпионатах мира, Европы. Надеемся получить соответствующее разрешение и провести подобные соревнования уже в ближайшей перспективе", - заявил Федченко.

"Надеемся, что мы в ближайшие годы достигнем отметки в 85 процентов, что равно 12 миллионам. Что касается "Президентских игр", то они менее масштабные, в них принимают участие ребята с пятого по одиннадцатый класс. Надеемся, что мы достигнем отметки в 7 миллионов к 2020 году", - добавил он.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева отметила, что "Президентские игры" могут открыть России молодые таланты.

"Честно говоря, по-доброму завидую участникам, потому что у меня в детстве возможности соревноваться со сверстниками не было. Сейчас у детей есть возможность проявить себя, найти друзей, воспитать свой характер, силу воли, приобрести тот стержень, благодаря которому они будут держаться всю жизнь. Добившись этой цели, они будут идти дальше, они станут крепче и будут иметь мотивацию двигаться вперед. Возможно, в ком-то откроются таланты, за которые мы будем переживать несколько лет спустя, которые принесут победы и станут гордостью своей школы, своего города, своей страны, и мы будем вспоминать, что эти таланты зародились благодаря "Президентским состязаниям" и "Президентским спортивным играм", - отметила Киселева.

"Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" проводятся с 2010 года по указу президента России. В соревнованиях принимают участие команды классов общеобразовательных организаций и школ, состоящие из обучающихся одной общеобразовательной организации.

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