Мужская сборная России по керлингу стартует на чемпионате мира в США

ТАСС, 31 марта. Чемпионат мира по керлингу среди мужских команд стартует в субботу в Лас-Вегасе. Среди 13 участников - сборная России, которую представит команда во главе со скипом Алексеем Тимофеевым.

В команду Тимофеева вошли Сергей Глухов, Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков. Мужская российская команда не сумела пробиться на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в отличие от женщин, и никогда не выигрывала медалей на чемпионатах мира. Год назад в канадском Эдмонтоне сборная России заняла последнее место, проиграв все 11 матчей. При этом роль скипа выполнял как Артем Тимофеев, так и Алексей Стукальский.

Сборная России в Лас-Вегасе стартует в субботу матчем с чемпионами мира канадцами. 1 апреля команда Тимофеева сыграет с соперниками из Китая и Италии, 2 апреля - Норвегии, 3 апреля - Японии и Германии, 4 апреля - США и Швейцарии, 5 апреля - Швеции и Шотландии, 6 апреля - Нидерландов и Южной Кореи.

Первые две команды по итогам однокругового предварительного турнира выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

Чемпионы Пхёнчхана сменили команду

Олимпийские чемпионы из США выступят на домашнем чемпионате мира другой командой - во главе со скипом Грегом Персингером. Олимпийским составом представлен в Лас-Вегасе серебряный призер Игр и чемпионата мира 2017 года - сборная Швеции (скип - Никлас Эдин), зато бронзовые призеры Олимпиады и предыдущего мирового первенства из Швейцарии также выставят на чемпионате мира новую команду - во главе с Марком Пфистером.

Фаворитами чемпионата мира остаются и канадцы, которые победили в 2016 и 2017 гг., зато неудачно выступили в Пхёнчхане, заняв лишь четвертое место. В Лас-Вегасе выступит команда скипа Брэда Гашью, которая выиграла прошлогодний чемпионат мира, тогда как на Олимпиаде канадцев представляли керлингисты во главе со скипом Кевином Коу - чемпионы мира 2016 года.

Первый чемпионат мира по керлингу среди мужских команд прошел в 1959 году и завершился победой сборной Канады. Канадцы становились чемпионами мира 36 раз, лишь семь титулов у команды Швеции, пять - Шотландии.

Сборная России выступает на чемпионатах мира с 2013 года, лучшим результатом отечественных керлингистов остается 10-е место в 2013 и 2016 гг.

17-25 марта состоялся чемпионат мира среди женских команд, победителем которого стала сборная Канады. Команда России во главе со скипом Викторией Моисеевой заняла третье место. 21-28 апреля в шведском Эстерсунде состоится чемпионат мира в олимпийской дисциплине дабл-микст, где выступят Мария Комарова и Даниил Горячев.