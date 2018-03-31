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Каррера: хорошим в игре "Спартака" против "Тосно" был только результат

Спорт
31 марта, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

По словам главного тренера красно-белых, команда подошла неправильно к этому матчу

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что хорошим в исполнении футболистов его команды в матче с "Тосно" оказался только результат. Об этом Каррера сказал на послематчевой пресс-конференции.

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Футболисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

"Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над "Тосно" в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ). "Спартак" набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в чемпионате. Красно-белые на два очка отстают от лидера, московского "Локомотива", который ранее в субботу уступил пермскому "Амкару" со счетом 1:2. При этом железнодорожники провели на один матч меньше.

"Сегодня из хорошего я могу обратить внимание только на результат. Мы подошли неправильно к этому матчу, команда вела себя неправильно. Это было поведение не той команды, которая играет ради титула. Мы думали, что уже победили, а матчи выигрываются после финального свистка, а не на бумаге", - сказал Каррера.

"Я разозлился, в перерыве я дал понять им некоторые вещи. Сказал им то же, что и вам только что - был неправильный подход к игре", - добавил Каррера.

Ранее в субботу лидирующий в чемпионате "Локомотив" проиграл в Москве "Амкару" и дал "Спартаку" возможность сократить отставание до двух очков. "По этому поводу игроки должны были быть еще более злыми и голодными", - подчеркнул Каррера.

В игре с "Тосно" в стартовом составе "Спартака" вышел форвард Зе Луиш, из-за ущемления нерва пахового канала пропустивший три предыдущих матча. "После игры я спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что все в порядке. Считаю, что Зе Луиш провел хороший матч", - отметил Каррера.

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