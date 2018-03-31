Федун: проблемы в игре "Спартака" в матче с "Тосно" могли быть из-за молчания фанатов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Проблемы в игре футболистов "Спартака" в первом тайме матча 24-го тура чемпионата России с "Тосно" могли быть связаны в том числе с молчанием болельщиков красно-белых в первые 45 минут встречи из-за трагических событий в Кемерове. Об этом журналистам рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Спартак" выиграл у "Тосно" со счетом 2:1, после первого тайма счет был 0:0. Болельщики "Спартака", как и остальных команд в этом туре, провели первый тайм молча в память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове.

"Видимо, перерыв на сборную дал о себе знать. Две недели перерыва - тяжело входить, выбивает из игрового ритма, - сказал Федун. - Плюс события в Кемерове - болельщики молчали на протяжении первого тайма. До перерыва [игроки] были сами не свои - я объяснил, почему это происходит".

4 апреля "Спартак" проведет матч 1/4 финала Кубка России в Самаре против "Крыльев Советов", который был перенесен с конца февраля из-за плохого состояния поля на самарском стадионе "Металлург". "Пока я попросил, чтобы команда 4 апреля сделала мне подарок, потому что пятого числа у меня день рождения".

Единственный гол "Спартак" в матче с "Тосно" пропустил с 11-метрового удара. "Такой пенальти можно поставить только "Спартаку", - подчеркнул Федун.