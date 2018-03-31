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Погребняк: футболисты "Тосно" гордятся своей игрой в матче со "Спартаком"

Спорт
31 марта, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Нападающий клуба из Ленинградской области забил в матче со "Спартаком" единственный гол команды с пенальти

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Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты "Тосно" гордятся показанной игрой в гостевом матче 24-го тура чемпионата России против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал форвард клуба из Ленинградской области Павел Погребняк.

В субботу "Спартак" со счетом 2:1 обыграл "Тосно". Погребняк с пенальти забил единственный гол команды в матче.

"Поздравляю "Спартак" с победой, сегодня не день откровений. Это команда обладает исполнителями высокого класса. "Тосно" показал хорошую игру, мы гордимся собой, но результат отрицательный", - сказал Погребняк.

"Тосно" занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.

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