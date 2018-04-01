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Рябинский: Поветкин имеет шансы победить Джошуа в случае проведения боя

Спорт
1 апреля, 9:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По мнению Рябинского, Джошуа не впечатлил в бою с Джозефом Паркером

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин имеет шансы победить британца Энтони Джошуа, который нестабильно проводит свои поединки. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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В ночь на воскресенье Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде поединка в Кардиффе. Джошуа в 12-раундовом бою единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера.

"Было несколько боев, в том числе с [Владимиром] Кличко, где Джошуа был великолепен. Но в сегодняшнем поединке он вообще никак не впечатлил, я не понимаю этого парня. Иногда мне кажется, что у Саши есть прямо очень неплохие шансы победить в бою с Джошуа", - сказал Рябинский.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Джошуа. Бой между спортсменами может пройти осенью 2018 года.

Джошуа также владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на его счету 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения.

В послужном списке 38-летнего россиянина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение.

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