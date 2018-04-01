Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение от Сергея Карякина поставило под сомнение безусловность победы американского гроссмейстера Фабиано Каруаны на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

На завершившемся во вторник в Берлине турнире претендентов победу одержал Каруана. Карякин, до последнего тура сохранявший шансы на победу, в итоге стал третьим.

"Каруана играл ровно по ходу турнира и победил справедливо, - сказал Карпов. - Есть правда небольшие исключения: партия с Владимиром Крамником, где американскому шахматисту помогла лишь удача, и встреча с Карякиным. Сережа победил в очной партии и это поражение немного ставит под сомнение безусловность победы Каруаны на турнире. Карякин по ходу турнира проявил упорство и характер, одержал важнейшую победу над Каруаной, но последний тур свел к нулю все старания".

По мнению Карпова, по ходу турнира претендентов и Карякин, и Крамник в разное время могли рассчитывать на итоговую победу. "В принципе, конечно, шансы прекрасные имел Крамник, и поначалу и все у него получалось, - отметил гроссмейстер. - В четвертом туре он должен был побеждать Каруану, но вместо этого удивительным образом проиграл, подарив и инициативу и лидерство сопернику. С этой партии у Крамника игра разладилась, выступил на турнире он достойно, но казалось, что Крамник в форме и может побороться за победу".

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусем Карлсеном и Каруаной будет состоять из 12 партий, он пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

По мнению Карпова, фаворитом предстоящего матча за шахматную корону является норвежец. "Карлсен пока посильнее, Каруана долгие годы в числе лидеров мировой шахматной элиты, но Магнус поувереннее, покрепче, - сказал Карпов. - Думаю, его шансы выше, хотя все будет зависеть от отношения. Если Магнус подойдет к матчу с Каруаной, как с Карякиным в прошлом году - то проиграет точно, если же серьезно будет готовиться, не думаю, что будут проблемы сохранить титул".