Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера

Спорт
2 апреля, 13:07 дата обновления: 2 апреля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Руководство футбольного клуба "Краснодар" отправило в отставку главного тренера команды Игоря Шалимова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"2 апреля 2018 года руководством футбольного клуба "Краснодар" было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни", - говорится в сообщении клуба.

Смотрите также

"Краснодар" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

СМИ: футболист "Краснодара" Смолов может перейти в "Вест Хэм" до начала ЧМ-2018

"Уфа" обыграла "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

В последних трех матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Краснодар" забил один мяч и не одержал ни одной победы. 10 марта команда на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" (0:0), 17 марта на своем поле уступила "Уфе" (0:1), а 1 апреля завершила домашний матч с махачкалинским "Анжи" вничью (1:1).

Шалимов возглавил "Краснодар" в сентябре 2016 года, на посту главного тренера команды он сменил Олега Кононова. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате России, которое позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы. В этом турнире "Краснодар" завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив испанской "Сельте" в двухматчевом противостоянии.

В текущем сезоне "Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв сербской "Црвене Звезде" в раунде плей-офф квалификации. В таблице чемпионата России после 24 туров краснодарский клуб занимает пятое место, в активе команды 41 очков. В Кубке России "Краснодар" уступил томской "Томи", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в 1/16 финала.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники