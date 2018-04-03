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МОК назвал семь стран, которые претендуют на проведение Олимпийских игр 2026 года

Спорт
3 апреля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с "Новой нормой" - проектом МОК, состоящим из 118 реформ

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Список опубликован на сайте МОК.

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НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д'Ампеццо, в Милане или в Турине.

"Я горячо приветствую все страны и города, заинтересованные в проведении зимних Олимпийских игр, - заявил президент МОК Томас Бах. - МОК перевернул страницу в вопросе кандидатур на проведение Олимпиад. Наша цель заключается не только в том, чтобы привлечь рекордное количество кандидатов, но и в том, чтобы в конечном итоге выбрать лучший город для организации лучших Олимпийских игр для лучших спортсменов мира".

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с "Новой нормой" - проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. "Новая норма" должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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