Конгресс ФИФА в Москве впервые в истории отдал право проведения ЧМ сразу трем странам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) прошел в Москве накануне старта чемпионата мира, заседание посетил президент России Владимир Путин. Делегаты выбрали хозяевами мирового первенства 2026 года США, Канаду и Мексику, а глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о выдвижении своей кандидатуры на следующие президентские выборы организации.

Единственным конкурентом у объединенной североамериканской заявки было Марокко. Победа США, Канады и Мексики ни для кого сюрпризом не стала, сенсацией, скорее, был бы выбор Марокко. Уже по заявочным книгам стало ясно, что североамериканский проект превосходит конкурента по всем критериям и, прежде всего, по готовности инфраструктуры и предполагаемым доходам. Во время конгресса расклад сил подтвердила оценка заявок, сделанная администрацией ФИФА, по итогам которой индекс готовности заявки США, Канады и Мексики превзошел индекс конкурента почти в два раза.

В итоге, за объединенную заявку свои голоса отдали 134 делегата, за заявку Марокко - 65. Иран проголосовал против обеих заявок, Куба, Словения и Испания - воздержались. Для победы необходимо было получить простое большинство. Впервые в истории мировое первенство пройдет сразу в трех странах, ранее ФИФА отдавала право проведения ЧМ нескольким странам только однажды, когда ЧМ-2002 совместно принимали Япония и Южная Корея.

Инфантино, который дал пресс-конференцию после конгресса, постарался отвести основное внимание от финансовой составляющей. "Очевидно, что деньги не единственный элемент, мы должны концентрироваться на футболе, а полученные доходы должны пойти на развитие футбола", - подчеркнул он. Зато глава ФИФА неоднократно сделал акцент на том, что организации удалось впервые провести выборы хозяина мирового первенства по четко установленной процедуре.

Своей готовностью североамериканская заявка привлекла и Российский футбольный союз. "Во-первых, хочу сказать, что футбол вне политики. Марокко подготовил очень хорошую и интересную заявку, но по всем параметрам объединенная заявка сильнее - готовность стадионов, транспортная инфраструктура, отели, финансовая составляющая. Мы считаем, что для футбола будет правильнее, если чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде", - объяснил выбор исполняющий обязанности президента организации Александр Алаев.

ФИФА развивается

Перед голосованием, которые прошло в конце конгресса, собравшиеся успели обсудить насущные вопросы организации. О готовности стартующего в четверг чемпионата мира делегатам рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а чуть позже собравшихся поприветствовал Путин. Инфантино в ответ поблагодарил главу государства за то, что тот дал возможность всем причастным к турниру почувствовать себя одной семьей.

Инфантино отметил проделанную организацией работу с момента его избрания в феврале 2016 года. "ФИФА в день выборов президента являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, с определенным видением будущего", - заявил он.

В подтверждение слов швейцарца делегаты заслушали отчеты о финансовой деятельности организации в 2017 году и в целом за четырехлетний финансовый цикл, начавшийся в 2015 году, которые констатировали развитие организации. В частности, ФИФА смогла увеличить в четыре раза (до $1,4 млрд) сумму, инвестируемую на развитие вида спорта во всех федерациях, входящих в организацию. Также было отмечено, что вместо предполагаемых $5 млрд дохода за четырехлетний цикл организация получит $6,1 млрд. Не менее радужные прогнозы были даны и на следующий финансовый цикл (2019-2022).

В заключительной речи Инфантино объявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы организации, которые пройдут на конгрессе 5 июня 2019 года. "Жалел ли я, что стал президентом ФИФА? Да, каждый день сотню тысяч раз. Но при этом каждый же день я нахожу миллион причин продолжать работу", - признался он.

Чемпионат мира 2018 года стартует в четверг матчем сборных России и Саудовской Аравии. Турнир завершится 15 июля.