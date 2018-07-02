"Даллас" пополнился россиянами Ничушкиным и Худобиным в день открытия рынка НХЛ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские хоккеисты Валерий Ничушкин и Антон Худобин подписали контракты с "Далласом" в день открытия рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Начиная с 1 июля, все клубы НХЛ официально могут подписывать контракты со свободными агентами и продлевать соглашения с игроками. ТАСС рассказывает о главных изменениях в составах команд, произошедших в первый день открытия рынка свободных агентов.

О некоторых переходах в клубах НХЛ было известно еще до начала официального действия соглашений. 23 июня официальный сайт "Лос-Анджелеса" сообщил о переходе олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Однако в день официального открытия трансферного рынка произошло немало других интересных событий.

Таварес в "Торонто"

Джон Таварес был выбран "Айлендерс" под первым номером на драфте 2009 года. В 2011 году канадский нападающий подписал с клубом контракт на сумму $33 млн, который истек по окончании сезона-2017/18. В составе "Айлендерс" Таварес набрал 621 очко (272 шайбы и 349 результативных передач) в 669 матчах регулярных чемпионатов и занимает пятое место в истории самых результативных хоккеистов клуба. В завершившемся сезоне на счету олимпийского чемпиона 2014 года 37 заброшенных шайб и 47 результативных передач в 82 матчах.

На 27-летнего Тавареса претендовали шесть команд НХЛ - "Нью-Йорк Айлендерс", "Сан-Хосе", "Бостон", "Тампа-Бэй", "Даллас" и "Детройт". По информации канадского журналиста Брайана Лотона, "Айлендерс" предлагали своему капитану контракт сроком на восемь лет на сумму $91 млн. Хоккеист не согласился подписать новое соглашение и стал свободным агентом.

В результате Таварес принял предложение "Торонто" о контракте на семь лет на сумму $77 млн. С игровой точки зрения Таварес - безусловное усиление для любой команды лиги. Он является одним из лучших центральных нападающих и одним из самых стабильных игроков лиги и находится в лучшем возрасте для подписания длительного соглашения. Выступая за "Айлендерс", Таварес семь раз за девять сезонов становился лучшим бомбардиром команды.

С точки зрения потолка зарплат и дальнейших перспектив ситуация в "Торонто" не самая простая. В этом межсезонье канадской команде предстоит подписать новое соглашение с третьим бомбардиром команды по итогам сезона Вильямом Нюландером. А через год контракты истекают у двух лучших бомбардиров команды в прошедшем чемпионате Митчелла Марнера и первого номера драфта 2016 года Остона Мэттьюса. Заканчиваются соглашения по окончании следующего сезона и у нападающего Каспери Капанена (автора золотой шайбы в ворота сборной России на молодежном чемпионате мира - 2016) и одного из ведущих защитников Джейка Гардинера.

После соглашения с Таваресом у "Торонто" осталось $13,679 млн на заключение новых контрактов. Канадской команде будет очень сложно сохранить всех своих лидеров и вероятно с кем-то придется расстаться. Возможно, что по этой же финансовой причине, "Торонто" не стал подписывать новые соглашения с Джеймсом ван Римсдиком и Лео Комаровым. Бывший хоккеист московского "Динамо" Комаров подписал четырехлетний контракт с "Нью-Йорк Айлендерс".

Ничушкин и Худобин продолжат карьеру в "Далласе"

Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал двухлетнее соглашение с "Далласом". 23-летний форвард за первый сезон получит $2,7 млн, а за второй - $3,2 млн.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте 2013 года под общим 10-м номером и выступал за команду из Техаса в период с 2013-го по 2016-й. Лучшим для россиянина получился дебютный сезон в лиге, в котором он забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач в 79 играх. Ничушкин не сработался с бывшим главным тренером "Далласа" Линди Раффом. Контракт специалиста истек по окончании сезона-2016/17, а на его место пришел Кен Хичкок, который был отправлен в отставку спустя сезон.

Ничушкин в сентябре 2016 года перешел в ЦСКА, в завершившемся сезоне он забросил 16 шайб и сделал 11 результативных передач в 50 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его окончании у Ничушкина истек контракт с армейским клубом. "Даллас" не попадал в плей-офф на протяжении последних двух сезонов. В предстоящем сезоне техасскую команду будет возглавлять Джим Монтгомери.

Российский вратарь Антон Худобин стал одноклубником Ничушкина. Контракт 32-летнего голкипера с "Бостоном" истек по окончании сезона-2017/18, и он на правах свободного агента стал игроком "Далласа". Худобин подписал соглашение с техасским клубом сроком на два года на сумму $5 млн.

В прошедшем сезоне в "Бостоне" Худобин провел 31 игру и отразил 81,3 процентов бросков. Россиянин был сменщиком финского вратаря Туукки Раска. В "Далласе" у Худобина появится возможность стать основным вратарем клуба НХЛ, место которого занимает Бен Бишоп, в прошлом сезоне не отличавшийся стабильной игрой.

"Я всегда был вторым вратарем, но если вы посмотрите на мою статистику, то я всегда мог бы быть первым номером. Пока "Даллас" рассчитывает на меня в качестве второго вратаря, но это моя работа. Я хотел подписать контракт с хорошей командой, которая будет выходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли", - сказал Худобин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Наместников подписал новый контракт с "Рейнджерс"

Владислав Наместников был выбран "Тампой" под общим 27 номером на драфте 2011 года. По ходу завершившегося сезона российский нападающий был обменян в "Нью-Йорк Рейнджерс". На счету форварда 22 заброшенные шайбы и 26 результативных передач в прошлом сезоне. 1 июля Наместников подписал новый двухлетний контракт с "Рейнджерс".

Из других переходов выделяется сделка по обмену двукратного чемпиона мира Райана О'Райлли из "Баффало" в "Сент-Луис" на Владимира Соботку, Патрика Берглунда, Тэйджа Томпсона и два драфт пика (первый раунд драфта-2019, второй раунд драфта-2021).

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Дрю Даути подписал новый контракт с "Лос- Анджелесом" на $88 млн, срок соглашения составил восемь лет. На тот же срок новое соглашение с "Аризоной" заключил и двукратный чемпион мира Оливер-Экман-Ларссон. Защитник Райан Макдона подписал новый контракт с "Тампой" сроком на семь лет, а нападающий Логан Кутюр - c "Сан-Хосе" на восемь. У всех перечисленных хоккеистов предыдущие соглашения заканчивались 1 июля 2019 года.

Бывший нападающий "Торонто" Джеймс Ван Римсдик подписал пятилетний контракт с "Филадельфией". Обладатель Кубка Стэнли в составе Каролины Кэм Уорд в следующем сезоне будет защищать ворота "Чикаго", а основным голкипером "Каролины" станет чех Петр Мразек, завершавший предыдущий сезон в "Филадельфии". 32-летний серебряный призер Олимпиады-2010 Пол Штясны по окончании контракта с "Виннипегом" стал хоккеистом финалиста предыдущего розыгрыша Кубка Стэнли "Вегаса".

Всего в день открытия рынка свободных агентов клубами лиги было потрачено около $755 млн, $489 млн было израсходовано на подписание контрактов, $265 млн - на продление соглашений.