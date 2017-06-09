В Свердловской области стартовала предвыборная кампания по выборам губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области в пятницу опубликовало постановление о назначении выборов губернатора на 10 сентября. После опубликования решения о назначении выборов официально стартует избирательная кампания в регионе, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"9 июня было опубликовано постановление Законодательного собрания Свердловской области о назначении 10 сентября датой проведения губернаторских выборов. В пятницу, 9 июня, официально стартовала предвыборная кампания в регионе", - подчеркнули в пресс-службе.

Политические партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Зеленые", Российская партия пенсионеров за справедливость, КПРФ выдвинут своих кандидатов на губернаторские выборы с 10 по 15 июня. Партия "Яблоко" ранее заявила о решении выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы, несмотря на то, что заседание регионального штаба еще не состоялось.

Праймериз "Единой России"

Одной из первых политических партий, которая выдвинет своего кандидата на пост губернатора Свердловской области, станет "Единая Россия". Ранее сообщалось, что Свердловское отделение "Единой России" изменило модель выбора кандидата в губернаторы от партии. Кандидатура будет определена в ходе голосования на областной партийной конференции, которая пройдет 10 июня.

В конференции примут участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий. Ранее в других регионах в праймериз по выбору кандидата в губернаторы мог принять участие любой гражданин РФ, проживающий в регионе и обладающий активным избирательным правом.

Президент России Владимир Путин 17 апреля принял отставку Куйвашева. До назначения губернатора Свердловской области он исполняет обязанности врио главы региона. Куйвашев принял решение не распускать региональное правительство и работать до выборов с действующим кабмином.

Ранее первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который возглавлял регион с 1995 по 2009 год, заявил журналистам, что поддержит Куйвашева на выборах в сентябре. По его словам, Куйвашев обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет. Россель отметил, что Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях.

В свою очередь член Совета Федерации, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий надеется, что на предстоящих губернаторских выборах Куйвашев сможет "подтвердить свой статус эффективного руководителя и добиться победы". По его словам, при губернаторстве Куйвашева Свердловская область "не свалилась в рецессию", а по основным статистическим показателям выглядит "очень прилично".

Участники гонки

Одним из участников губернаторских выборов планирует стать мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы региона. Партия "Яблоко" подтвердила, что выдвинет мэра Екатеринбурга кандидатом на губернаторских выборах.

"Политическое решение о выдвижении Ройзмана от "Яблока" принято. Сейчас решаются технические вопросы, и я уверен, что они будут сняты в ближайшие дни. У нас есть разные внутрипартийные механизмы, которые позволят нам следовать своему намерению", - пояснил журналистам заместитель председателя партии, начальник единого штаба избирательной кампании 2017-2018 годов Николай Рыбаков.

Он подчеркнул, что, согласно уставу партии, выдвижение кандидата в губернаторы осуществляется региональной организацией, после чего кандидатура утверждается федеральным бюро. Председатель Федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский, комментируя ход переговоров с Ройзманом, называл "его смелым и опытным человеком, чья программа вызывает уважение".

Еще одним претендентом на пост губернатора может стать депутат Екатеринбургской городской думы с инвалидностью Дмитрий Сергин, который планирует выдвигаться на предстоящие губернаторские выборы от Российской партии пенсионеров за справедливость. "Я считаю, что руководителем Свердловской области должен быть человек открытый, который способен слышать и понимать чужую боль. Когда ты прошел через все это, ты по-другому воспринимаешь все эти вещи. Эта человечность, на мой взгляд, у губернатора должна присутствовать", - подчеркнул Сергин.

По его словам, у РППС уже есть семь голосов для прохождения "муниципального фильтра". "Как партия, мы готовились к предстоящим губернаторским выборам, может быть менее афишированно, чем другие. Те голоса, которые мы получили - надежные, они никуда не уйдут. На данный момент у нас не набрано 100% голосов, но желающих поддержать нас достаточно", - сказал Сергин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РППС, решение о выдвижении кандидатуры Сергина на губернаторские выборы будет принято в субботу, 10 июня, на съезде регионального отделения партии. Также в этот день свои кандидатуры выдвинут ЛДПР, партия "Зеленые". Как сообщили ТАСС в штабе свердловского отделения "Справедливой России", кандидатура на участие в выборах от партии будет названа 11 июня. КПРФ определится 15 июня.

Конкуренцию вышеназванным претендентам на пост губернатора может составить и Евгения Чудновец, воспитательница детского сада из Кургана, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком и вышедшая на свободу после отмены приговора. Сейчас Чудновец защищает права осужденных женщин.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС она сообщила, что пойдет на губернаторские выборы от Народной партии России. Позже она заявила, что не будет выдвигаться от этой партии из-за "ряда противоречий". В частности, она мотивировала это тем, что члены партии отказались оплатить ее финансовые расходы.

По словам лидера Народной партии России Станислава Арановича, 5 мая правление партии приняло предварительное решение о поддержке кандидатуры Чудновец, однако позже она заявила, что согласна выдвигаться от партии при условии централизованного финансирования. Аранович подчеркнул, что в партии посчитали это "нерациональным".

В беседе с корреспондентом ТАСС Чудновец отметила, что "пока берет тайм-аут", чтобы определиться с политической партией, к которой обратится за поддержкой.

Условия участия

Ранее на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников отметил, что участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий. Самовыдвижение не предусмотрено, добавил он. В Свердловской области представлены более 70 политических партий, которые могут принимать участие в губернаторских выборах в Свердловской области. Чайников предполагает, что в выборах смогут участвовать только 12 кандидатов.

Как подчеркнул председатель свердловского избиркома, кандидат должен пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. По его словам, каждый кандидат должен будет собрать не менее 126 и не более 132 подписей о его поддержке главами и депутатами муниципальных образований. Законом предусмотрено, что подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Он уточнил, что из 126 подписей не менее 108 и не более 113 подписей должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, "остальные - депутаты сельских и городских поселений".

По его словам, все услуги должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, размер которого не должен превышать 50 млн рублей. Глава облизбиркома подчеркнул, что превышение средств в фонде будет наказываться вплоть до отказа в регистрации на участие в выборах губернатора.

Чайников прогнозирует явку на предстоящих губернаторских выборах, которые не проводились в Свердловской области последние 14 лет, на уровне порядка 50%.