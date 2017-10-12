"Уральские авиалинии" готовы трудоустроить пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа"

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выразила готовность принять на работу командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа" на имеющиеся вакансии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".
"Мы готовы рассмотреть трудоустройство бортпроводников, командиров воздушных судов и пилотов ["ВИМ-Авиа"] для работы на самолете типа Airbus A320", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сейчас имеются такие вакансии.
С 29 сентября "Уральские авиалинии" начали перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.