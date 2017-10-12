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"Уральские авиалинии" готовы трудоустроить пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа"

Новости Урала
12 октября, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, октября. /ТАСС

В авиакомпании отметили, что сейчас имеются вакансии для работы на самолетах типа Airbus A320

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Airbus A320 "Уральских авиалиний"

Airbus A320 "Уральских авиалиний"

© Владимир Александров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выразила готовность принять на работу командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа" на имеющиеся вакансии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Мы готовы рассмотреть трудоустройство бортпроводников, командиров воздушных судов и пилотов ["ВИМ-Авиа"] для работы на самолете типа Airbus A320", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сейчас имеются такие вакансии.

С 29 сентября "Уральские авиалинии" начали перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.

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