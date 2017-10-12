"Уральские авиалинии" готовы трудоустроить пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выразила готовность принять на работу командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников "ВИМ-Авиа" на имеющиеся вакансии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Мы готовы рассмотреть трудоустройство бортпроводников, командиров воздушных судов и пилотов ["ВИМ-Авиа"] для работы на самолете типа Airbus A320", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сейчас имеются такие вакансии.

С 29 сентября "Уральские авиалинии" начали перевозить пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева.