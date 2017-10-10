Октябрь принесет в регионы России жару, заморозки, дожди и метели

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Теплая погода в центральной полосе России создала отличные условия для грибников и любителей лесных прогулок, хотя в некоторых регионах погодную идиллию портят дожди и сильный ветер. Гораздо более сурова погода в Мурманской области, где на траве и деревьях появился иней, а на дорогах - лед. На Колыму в октябре пришли метели.

Учитывая разнообразие климатических зон и удаленность округов друг от друга, в этом не было бы ничего необычного. Однако, по данным метеорологов, погодные контрасты в течение ближайших нескольких дней будут наблюдаться даже в соседних областях.

В центре России тепло, но дождливо

В большинстве регионов Центрального федерального округа 10-11 октября прогнозируются умеренные дожди, преобладающая температура воздуха ночью плюс два-девять градусов, днем 6-13 градусов, ветер юго-западный 6-11 м/с. В Костромской, Московской и Рязанской областях порывы могут достигать 15-17 м/с.

Штормовое предупреждение, объявленное накануне управлением МЧС по Белгородской области, теряет актуальность. Максимальная скорость юго-западного ветра может достигать 12 м/с. При дневной температуре плюс 12 пройдут лишь небольшие дожди, в связи с этим противопожарный режим в белгородских лесах продлен до 16 октября. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Евгением Савченко.

В Воронеже, Туле, Орле, Липецке и Тамбове погода схожая - днем плюс 12-15, ночью до плюс 11, небольшая облачность, местами дожди. Скорость южного ветра снизилась с 15-17 до 5-10 м/с. Грибники в социальных сетях обсуждают, ждать ли дальнейшего потепления или бабье лето уже наступило - тепло, дождливо, тихо.

Бархатный сезон Южного округа

Практически на всей территории Южного федерального округа, по данным МЧС, в ближайшие дни сохранится пожароопасность пятого класса. Особое внимание спасателей - к Республикам Адыгея, Калмыкия, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областям. В гидрометцентре Краснодарского края ТАСС сообщили, что во второй декаде октября на Кубани ожидается температура до плюс 20, а в южных районах - до 23 градусов тепла.

"Ночные температуры также достаточно высокие, за исключением восточных предгорий, где возможны небольшие заморозки. Но уже к выходным ожидаем прохождение фронтального раздела с понижением максимальных температур на четыре-пять градусов", - рассказал представитель гидрометцентра.

На Черноморском побережье бархатный сезон продолжается, но уже перестает удивлять пока еще многочисленных отдыхающих высокими дневными температурами воздуха. В начале октября днем столбик термометра не опускался ниже плюс 25 градусов. С приходом атмосферного фронта установилась пасмурная погода. По прогнозам гидрометцентра, местами на курорте Сочи могут пройти кратковременные дожди, а температура воздуха понизится до плюс 20 градусов, морская вода остывает медленно, при плюс 22 градусах купальный сезон продолжается.

Штормовое предупреждение в Крыму

А вот в Крыму отдыхающим повезло меньше - холодный фронтальный раздел принес на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 10-15 градусов. "Уже прочно обосновалась осень. На текущей неделе ожидаются временами небольшие дожди", - сообщили в местном гидрометцентре.

В ближайшие сутки в Крыму ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 13-18 градусов тепла. Невысока температура и морской воды у берегов Крымского полуострова: в Азовском море плюс 16, в Черном 18-19 градусов. Ожидается местами сильный юго-западный, с переходом на западный, ветер до 23 м/с.

Пожароопасный режим в Северо-Кавказском округе

О сохранении 10-12 октября чрезвычайной пожароопасности предупреждают подразделения МЧС по Северо-Кавказскому федеральному округу. В ряде районов Чеченской Республики и Республики Дагестан, Карачаево-Черкессии, Ингушетии сохранится теплая погода, временами пройдут небольшие дожди.

По данным управления МЧС России в Дагестане, 10 октября переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, днем - северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла. Дожди ожидаются лишь в предгорных и горных районах республики. В Махачкале ночью переменная облачность, без осадков, скорость ветра до 5 м/с. Днем воздух погреется до плюс 20-22, ночью температура будет не выше 13 градусов тепла.

По прогнозу Ставропольского гидрометцентра, в ближайшие два дня на территории края ожидаются дожди, но МЧС все же оставляют в силе предупреждение о пожароопасности высшего - 5 класса, во всех районах края. Температура воздуха по Ставрополью днем будет +14… +19 градусов.

В Приволжье ночью - зима, днем - лето

Метеорологи прогнозируют в Приволжском федеральном округе местами небольшие кратковременные дожди, незначительное усиление юго-восточного ветра до 10 м/с, лишь в Кировской области порывы могут достигать 15 м/с. На фоне этого в округе складываются неоднородные погодные условия. В большинстве областей температура воздуха ночью плюс два-восемь градусов, а, например, в Самаре ожидаются заморозки до минус девяти.

В Оренбурге 10 и 11 октября воздух днем прогреется до 14-18 градусов тепла, на территории одного района объявлен высокий класс пожарной опасности.

Аналогичная обстановка и в Саратовской области, где ночью прогнозируют ноль градусов, а днем - до плюс 20. При этом, в большинстве районов также сохраняется пятый класс пожарной опасности. Во вторник, 10 октября, в регионе ожидается ветер с порывами до 14 м/с.

В Татарстане с первых дней начавшейся недели установилась теплая и солнечная погода, которая пришла на смену сильным дождям. По данным регионального главка МЧС, 10 октября в республике местами может быть ветер порывами до 13 м/с, температура воздуха днем до плюс 16 градусов, ночью похолодает до плюс шести-одного градуса. В республиканском гидрометцентре прогнозируют понижение температуры к концу недели до восьми-девяти градусов со знаком плюс.

Первые "зимние" ДТП в Заполярье

В Мурманской области ночью температура уже опустилась до минус трех градусов. Как результат - густой иней на траве и деревьях, а также лед на дорогах. Из-за скользкого асфальта в регионе уже произошли несколько ДТП, поскольку практически все автомобилисты еще ездят на "летних" шинах. Как сообщает региональный гидрометцентр, причиной такой погоды стало поле повышенного атмосферного давления. В ближайшие два дня Кольский полуостров окажется под влиянием северной периферии циклона, который принесет осадки, порывистый ветер, но температура останется невысокой - днем она составит от одного до семи градусов ьепла.

Мокрый снег на Урале и метели на Дальнем Востоке

Дожди с мокрым снегом и ветер порывами до 12-17 м/с прогнозируют в ближайшие сутки специалисты Ханты- Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным регионального главка МЧС, информация о неблагоприятных погодных явлениях на территории Югры направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные ведомства. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных авариях на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.

По данным метеорологов, температура ночью будет колебаться от плюс трех до минус двух градусов, при прояснениях до минус трех-восьми градусов, днем плюс четыре-девять, по северу и востоку от минус двух до плюс трех.

Первый снегопад зарегистрирован 10 октября на Колыме. Из-за снега введено ограничение движения машин с прицепами на автодороге "Солнечный - Ола", сообщила пресс-служба правительства Магаданской области. На улицы выведена снегоуборочная техника, дороги обрабатывают реагентом.

По данным синоптиков, небольшой снег ожидается на Колыме и в среду. Столбик термометра опустится еще на два-пять градусов, на востоке территории ветер порывами до 17 м/с с метелью. Во вторник самая низкая температура зарегистрирована в поселке Талая - девять градусов со знаком минус, самая высокая - ноль градусов - в поселке Эвенске.