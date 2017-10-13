Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры идет третьи сутки.

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Как сообщает в пятницу информационный центр "Крымский мост", накануне вечером мостостроители выполнили подъем автодорожного арочного пролета на проектную высоту - 35 метров от уровня моря, теперь его закрепляют на опорах.

"Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. Арочный пролет Крымского моста закрепляют на опорах", - отмечает информационный центр.

Строители, участвовавшие в операции, признались, что в процессе работы "было сложно все", но по итогам они испытали чувство гордости за свою работу.

Особые сложности

Специалисты говорят, что каждый этап строительства моста приносит свои сложности, и операция по установке автодорожной арки не стала исключением.

"Каждый этап в строительстве Крымского моста - это особые сложности, - рассказал журналистам начальник одного из участков строительства Крымского моста Сергей Козлов. - В общем процессе было сложно все, как говорится, от гайки до винтика <…> Конечно, с первой морской операции мы получили какой-то опыт. Когда уже сплав арки пошел автомобильной, уже все эти нюансы мы учли. Конечно, это помогло нам быстрее смонтировать пролетное строение".

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост

Старший прораб на строительстве Сергей Чепурнов также добавил, что в работе по подъему арок было много сложностей. "Здесь сложнее подъемные устройства, сложнее условия работы, более стесненные. Погода, ветер, волна, доставка по воде - это все затрудняет, сдерживает темпы производства работ, поэтому приходилось все время выкручиваться, находить какие-то решения технические, как процесс этот ускорить, проявлять все время смекалку", - рассказал прораб.

Начальник еще одного участка строительства Крымского моста Владимир Щетинкин пояснил, что сложность в работе была вызвана уникальностью самой операции, подобной еще не было в отечественном мостостроении. "Уникальный мост, уникальные опоры, уникальный участок, фарватер. Русловые опоры, соответственно, арочные пролетные строения. Здесь нет типовых решений. К каждому конструктиву подходили индивидуально как проектировщики, так и строители", - сказал он.

Гордость за мост и за строителей

Строители признались, что горды своей работой.

"Каждый мост делается на века и всегда за него есть чувство гордости", - сказал журналистам Козлов.

Аналогичные слова высказал журналистам и Щетинкин. "Конечно, я горд, что участвую в такой глобальной масштабной стройке не только для России, во всем мире это уникальный объект", - отметил он. Щетинкин признался также, что приобрел "большой опыт для дальнейшей работы". "У нас самая лучшая команда. Иначе мы бы не сделали то, что сделали", - уверен начальник строительного участка.

Чепурнов добавил, что испытывает также "чувство удовлетворения и радости" и благодарит строителей. "Сегодня я им сказал, спасибо большое за работу, своей команде. Команда трудилась, команда старалась, она отнеслась к этому на все сто процентов, приложили все усилия. Есть чувство гордости, что я участвую в этом проекте колоссальном, грандиозном", - сказал он.

Уникальная операция

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. Первый этап морской операции предусматривал установку железнодорожной арки моста, он прошел в конце августа; на втором этапе в эти дни строители устанавливают автодорожную арку.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.