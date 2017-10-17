В регионах России во второй половине октября ожидаются дожди, туманы и морозы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Начало третьей декады октября в большинстве регионов России характеризуется похолоданием, местами значительным, на смену дождям приходит снег. В Нижегородской области пока еще тепло, но синоптики ожидают появления плавучего льда на Волге и Оке, а в Кабардино-Балкарии из-за понижения температуры власти объявили о начале отопительного сезона.

В Центральной России - дожди и заморозки

На значительной территории Центрального федерального округа, по данным синоптиков, 17 октября пройдут небольшие и умеренные дожди, ветер северо-западный 6-11 м/с, преобладающая температура воздуха днем - плюс 5-12 градусов, ночью - от нуля до плюс семи градусов.

В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях - небольшие дожди и похолодание. Днем еще тепло, например, в Липецке и Воронеже ожидается до плюс 14 градусов, в Тамбове - до плюс 12 и без дождей, но при сильном ветре без шапки и перчаток на улице уже неуютно. А по ночам в низинах наблюдаются заморозки - минус двух градусов.

По данным Белгородского гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории области среднесуточная температура установится на уровне 15-16 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до плюс шести. В целом метеорологи обещают жителям региона ясную и довольно теплую погоду на протяжении целой недели.

Аналогичная метеорологическая обстановка будет и в соседнем Курском регионе, где, по информации областного гидрометцентра, 17-18 октября ожидается переменная облачность, днем - плюс 13-15 градусов, ночью - до плюс шести, ветер южный и юго-западный 9-14 м/c.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в регионе - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью от двух до семи тепла, днем - плюс 8-13 градусов. Немного теплее будет в Орловской области, где воздух днем прогреется до плюс 14 градусов, но местами пройдут небольшие дожди.

Лед на Волге и Оке

Нижегородские синоптики уже прогнозируют, когда начнет появляться плавучий лед на реках области. "Появление плавучего льда на Волге и Ветлуге ожидается в первой - начале второй декады ноября в сроки, близкие к норме, на Оке во второй декаде ноября, - на три-семь дней раньше средних многолетних дат", - сообщает Верхне-Волжский гидрометцентр.

Но пока сохраняется обычная для октября погода. Во вторник днем пройдут кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до 6-11 градусов со знаком плюс, не ожидается и ночных заморозков, будет от двух до семи градусов тепла.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, во вторник по всей Архангельской области пройдут сильные дожди, порывы ветра - до 17-20 м/с. Это связано с прохождением циклона, который находится над Кандалакшским заливом Белого моря. В среду он сместится к востоку, дожди прекратятся, а ветер начнет ослабевать, но температура в регионе сохраняется выше нуля. "Это нетипичная погода, ведь обычно на Покров уже выпадает снег, однако пока ни одна станция в регионе его не фиксировала", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова.

В Ненецком округе тоже температура выше средних значений для октября, но ночью в отдельных районах она понижалась до минус 7-11 градусов. Снег зафиксирован в восточной части региона на побережье, в районе Варандея и Амдермы. В целом по округу температура ночью - от нуля до минус пяти градусов, на востоке при прояснениях - до минус десяти, днем - не выше плюс трех тепла.

По данным синоптиков, Карелия находится во власти Атлантического циклона. На севере, в Лоухском районе накануне вечером выпал первый снег, который 17 октября уже успел растаять из-за потепления до плюс шести. В ближайшие дни в республике ожидается небольшой дождь, температура воздуха - от четырех до девяти градусов тепла, с порывами ветра до 15-20 м/с.

Приволжский округ - арктический воздух принесет заморозки

На территории Ульяновской области продолжаются небольшие дожди. По данным синоптиков, 17 октября дневная температура немного повысится до отметки плюс девяти градусов. В Пермском крае ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщает центр геоинформационных систем.

"17 октября произойдет заток теплой воздушной массы, максимальная температура днем повысится до плюс 14 градусов, в ночь на 18 октября ожидается прохождение холодного фронта, небольшие дожди, а температура воздуха понизится, но останется выше климатической нормы на четыре-девять градусов со знаком плюс. Но уже в ночь на 19 октября вторгнется арктический воздух из района Баренцева моря, по северу и востоку края может пойти мокрый снег, температура понизится до минус трех градусов", - рассказали ТАСС в ГИС- центре.

В Саратовской области снова холодает. Если днем ожидается от шести до 11 тепла, то ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса. МЧС региона предупреждает о сильном ветер, с порывами до 19 м/с. Кроме того, в Левобережных районах сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Салехард засыпало снегом

В аэропорту Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе 17 октября из-за непогоды задержаны рейсы в Москву и Тюмень. Салехард минувшей ночью засыпало снегом, во вторник по всей территории округа прогнозируется мокрый снег.

"Непогода повлияла на работу аэропортов в Салехарде и Надыме. Остальные аэропорты округа работают в штатном режиме, задержек по метеоусловиям нет", - сказали ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО. По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября на территории Ямала температура воздуха будет колебаться от плюс одного до пяти градусов, пройдут дожди и мокрый снег.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе местами ожидаются умеренные осадки, южный ветер, местами порывистый. Температура ночью - от минус двух до плюс трех градусов, при прояснениях - до минус четырех-девяти, днем - плюс три-восемь.

В Челябинской области всю прошедшую неделю дневная температура воздуха держалась в районе плюс десяти градусов, дождей практически не было. По прогнозам синоптиков, 17 октября также будет тепло, но со среды похолодает на три-пять градусов, начнутся умеренные дожди.

На Дальнем Востоке - зимние морозы

Практически на всей территории Республики Саха (Якутия), по прогнозам метеорологов, 17 октября ожидается снег. Температура воздуха днем - минус пять-десять на севере, на востоке - минус четыре-девять, на юго-западе и юге - до минус шести градусов. Ночью будет значительно холоднее - 13-18 градусов ниже ноля. На Арктическом побережье - небольшой снег, восточный ветре - 8-13 м/с, температура ночью - минус 8-13, при прояснении - до минус 16-21 градусов.

В центральных районах Хабаровского края ожидается северо-западный ветер до 9-14 м/с, температура ночью - до минус десяти градусов, днем - от одного до плюс восбми. В Амурской области 17 и 18 октября метеорологи прогнозируют незначительное усиление юго-западного ветра до 12 м/с. В Благовещенске - переменная облачность, местами слабый снег, температура ночью - минус четырех-девяти градусов, днем - три-восемь градусов тепла.

На континентальной части Магаданская области - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью - до минус 12, при прояснениях - 17-22 ниже ноля. На Охотское побережье - без осадков, температура ночью до минус девяти градусов, днем - от минус двух до плюс трех.

По данным синоптиков, на территории Чукотского автономного округа 17-18 октября сохранится переменная облачность, пройдет небольшой снег, на востоке - с дождем. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью на западе континентальной части - до 18 мороза, на восточном побережье в течение суток - от нуля до пяти градусов тепла.

В Сибири туман нарушил работу аэропортов

В большинстве регионов Сибири установилась ясная и солнечная погода, хотя ночью наблюдались заморозки. В Новосибирской области холодная ночь и яркое утреннее солнце привели к образованию густого тумана над водоемами. Управление МЧС региона 17 октября предупредило об опасности передвижения по дорогам в тумане, порекомендовав водителям - снизить скорость до 20 км/ч.

Из-за тумана в новосибирском международном аэропорту Толмачево 17 октября были задержаны шесть рейсов в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, по этой же причине аэропорт не смог принять рейс из Якутска. В настоящее время туман рассеялся, и все самолеты вылетели к месту назначения.

На территории Алтайского края 17 октября синоптики обещают дневную температуру воздуха на уровне восьми-девяти градусов со знаком плюс, ночью - до плюс одного градуса, 18 октября - днем воздух прогреется до семи градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус одного-трех градусов.

В Южном округе - осеннее тепло

Осень по-настоящему вступила в свои права в Нижнем Поволжье. В Волгоградской области сыро, ветрено и прохладно, температура воздуха сегодня днем не поднимется выше 13 градусов, а в большинстве районов составит до 10 градусов тепла. По данным Волгоградгидрометцентра, в ночь с 17 на 18 октября в северных районах региона ожидаются первые ночные заморозки - до минус двух градусов. 19 октября, в четверг, ожидается небольшое потепление - в разгар дня температура поднимется местами до 19 градусов.

В Астрахани уже третий день дождливая и ветряная погода, температура воздуха во вторник не поднимается выше 12 градусов. По информации Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, улучшение погоды ожидается 18 октября.

"Температура поднимется до 11-16 градусов, в последующие несколько дней - до 22 градусов. Дождливая и ветряная погода в регионе связана с обширным северным циклоном, который спустился на область. Сейчас циклон сдвигается на Казахстан", - отметили там.

В Калмыкии тоже во вторник ожидаются умеренные дожди и сильный ветер. Местами по республике - небольшой дождь, ветер - северо-западный до 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью - плюс один-шесть, днем - до 14 градусов тепла.

В горах Адыгеи выпал первый снег, но под воздействием антициклона температура воздуха в ближайшие дни вновь поднимется, сообщили ТАСС в Гидрометцентре республики. Ночами в высокогорье температура воздуха держится на нулевой отметке, 17 октября местами воздух прогреется до плюс пять градусов тепла. На равнинной части республики - до 15-20 тепла.

В КБР начался отопительный сезон

Распоряжение о старте отопительного сезона с 17 октября подписано в правительстве республики. Похолодание в Кабардино-Балкарии началось в минувшие выходные, по данным метеорологов, но в ближайшие несколько дней ожидается улучшение погоды. "Циклон, который накрыл республику и принес ветер, дождь и понижение температуры, отступает. Слабые осадки ожидаются преимущественно в горах, но там возможен и ветер 13-18 м/с, в высокогорье ветер будет чуть сильнее", - сказал ТАСС дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.

Во вторник в Нальчике, днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, в горах - значительно прохладней - от двух до семи градусов со знаком плюс. Заморозков на территории республики в ближайшие три дня не ожидается, ночная температура будет держаться на уровне трех-восьми градусов тепла.

В приморских районах Дагестана 17 октября - переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 13-18 м/с, порывы могут достигать 23 м/с, днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла, ночью - плюс пять-десять градусов. В предгорных и горных районах республики - переменная облачность, местами дождь, в районах, расположенных выше 1,5 км - с мокрым снегом. В Карачаево-Черкесии 17 октября ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, в горах - с мокрым снегом, скорость северо-западного ветра - 5-10 м/с, порывы могут достигать 20 м/с. Воздуха днем прогреется до 8-13 градусов, в горах днем - до двух-семи градусов тепла.

По данным Ингушского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по всей территории республики отмечаться солнечная, малооблачная погода. Температура по региону - от плюс пяти до плюс десяти градусов. Днем в Магасе ожидается плюс 8 градусов, в Карабулаке - плюс десять градусов и дождь, в Назрановском районе - плюс восемь градусов, в Джейрахском районе - пять-семь градусов тепла, но пройдет дождь со снегом.