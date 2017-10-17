В регионах России во второй половине октября ожидаются дожди, туманы и морозы

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Начало третьей декады октября в большинстве регионов России характеризуется похолоданием, местами значительным, на смену дождям приходит снег. В Нижегородской области пока еще тепло, но синоптики ожидают появления плавучего льда на Волге и Оке, а в Кабардино-Балкарии из-за понижения температуры власти объявили о начале отопительного сезона.
На значительной территории Центрального федерального округа, по данным синоптиков, 17 октября пройдут небольшие и умеренные дожди, ветер северо-западный 6-11 м/с, преобладающая температура воздуха днем - плюс 5-12 градусов, ночью - от нуля до плюс семи градусов.
В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях - небольшие дожди и похолодание. Днем еще тепло, например, в Липецке и Воронеже ожидается до плюс 14 градусов, в Тамбове - до плюс 12 и без дождей, но при сильном ветре без шапки и перчаток на улице уже неуютно. А по ночам в низинах наблюдаются заморозки - минус двух градусов.
По данным Белгородского гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории области среднесуточная температура установится на уровне 15-16 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до плюс шести. В целом метеорологи обещают жителям региона ясную и довольно теплую погоду на протяжении целой недели.
Аналогичная метеорологическая обстановка будет и в соседнем Курском регионе, где, по информации областного гидрометцентра, 17-18 октября ожидается переменная облачность, днем - плюс 13-15 градусов, ночью - до плюс шести, ветер южный и юго-западный 9-14 м/c.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в регионе - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью от двух до семи тепла, днем - плюс 8-13 градусов. Немного теплее будет в Орловской области, где воздух днем прогреется до плюс 14 градусов, но местами пройдут небольшие дожди.
Нижегородские синоптики уже прогнозируют, когда начнет появляться плавучий лед на реках области. "Появление плавучего льда на Волге и Ветлуге ожидается в первой - начале второй декады ноября в сроки, близкие к норме, на Оке во второй декаде ноября, - на три-семь дней раньше средних многолетних дат", - сообщает Верхне-Волжский гидрометцентр.
Но пока сохраняется обычная для октября погода. Во вторник днем пройдут кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до 6-11 градусов со знаком плюс, не ожидается и ночных заморозков, будет от двух до семи градусов тепла.
Как сообщили ТАСС в Севгидромете, во вторник по всей Архангельской области пройдут сильные дожди, порывы ветра - до 17-20 м/с. Это связано с прохождением циклона, который находится над Кандалакшским заливом Белого моря. В среду он сместится к востоку, дожди прекратятся, а ветер начнет ослабевать, но температура в регионе сохраняется выше нуля. "Это нетипичная погода, ведь обычно на Покров уже выпадает снег, однако пока ни одна станция в регионе его не фиксировала", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова.
В Ненецком округе тоже температура выше средних значений для октября, но ночью в отдельных районах она понижалась до минус 7-11 градусов. Снег зафиксирован в восточной части региона на побережье, в районе Варандея и Амдермы. В целом по округу температура ночью - от нуля до минус пяти градусов, на востоке при прояснениях - до минус десяти, днем - не выше плюс трех тепла.
По данным синоптиков, Карелия находится во власти Атлантического циклона. На севере, в Лоухском районе накануне вечером выпал первый снег, который 17 октября уже успел растаять из-за потепления до плюс шести. В ближайшие дни в республике ожидается небольшой дождь, температура воздуха - от четырех до девяти градусов тепла, с порывами ветра до 15-20 м/с.
На территории Ульяновской области продолжаются небольшие дожди. По данным синоптиков, 17 октября дневная температура немного повысится до отметки плюс девяти градусов. В Пермском крае ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщает центр геоинформационных систем.
"17 октября произойдет заток теплой воздушной массы, максимальная температура днем повысится до плюс 14 градусов, в ночь на 18 октября ожидается прохождение холодного фронта, небольшие дожди, а температура воздуха понизится, но останется выше климатической нормы на четыре-девять градусов со знаком плюс. Но уже в ночь на 19 октября вторгнется арктический воздух из района Баренцева моря, по северу и востоку края может пойти мокрый снег, температура понизится до минус трех градусов", - рассказали ТАСС в ГИС- центре.
В Саратовской области снова холодает. Если днем ожидается от шести до 11 тепла, то ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса. МЧС региона предупреждает о сильном ветер, с порывами до 19 м/с. Кроме того, в Левобережных районах сохраняется пятый класс пожарной опасности.
В аэропорту Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе 17 октября из-за непогоды задержаны рейсы в Москву и Тюмень. Салехард минувшей ночью засыпало снегом, во вторник по всей территории округа прогнозируется мокрый снег.
"Непогода повлияла на работу аэропортов в Салехарде и Надыме. Остальные аэропорты округа работают в штатном режиме, задержек по метеоусловиям нет", - сказали ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО. По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября на территории Ямала температура воздуха будет колебаться от плюс одного до пяти градусов, пройдут дожди и мокрый снег.
По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе местами ожидаются умеренные осадки, южный ветер, местами порывистый. Температура ночью - от минус двух до плюс трех градусов, при прояснениях - до минус четырех-девяти, днем - плюс три-восемь.
В Челябинской области всю прошедшую неделю дневная температура воздуха держалась в районе плюс десяти градусов, дождей практически не было. По прогнозам синоптиков, 17 октября также будет тепло, но со среды похолодает на три-пять градусов, начнутся умеренные дожди.
Практически на всей территории Республики Саха (Якутия), по прогнозам метеорологов, 17 октября ожидается снег. Температура воздуха днем - минус пять-десять на севере, на востоке - минус четыре-девять, на юго-западе и юге - до минус шести градусов. Ночью будет значительно холоднее - 13-18 градусов ниже ноля. На Арктическом побережье - небольшой снег, восточный ветре - 8-13 м/с, температура ночью - минус 8-13, при прояснении - до минус 16-21 градусов.
В центральных районах Хабаровского края ожидается северо-западный ветер до 9-14 м/с, температура ночью - до минус десяти градусов, днем - от одного до плюс восбми. В Амурской области 17 и 18 октября метеорологи прогнозируют незначительное усиление юго-западного ветра до 12 м/с. В Благовещенске - переменная облачность, местами слабый снег, температура ночью - минус четырех-девяти градусов, днем - три-восемь градусов тепла.
На континентальной части Магаданская области - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью - до минус 12, при прояснениях - 17-22 ниже ноля. На Охотское побережье - без осадков, температура ночью до минус девяти градусов, днем - от минус двух до плюс трех.
По данным синоптиков, на территории Чукотского автономного округа 17-18 октября сохранится переменная облачность, пройдет небольшой снег, на востоке - с дождем. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью на западе континентальной части - до 18 мороза, на восточном побережье в течение суток - от нуля до пяти градусов тепла.
В большинстве регионов Сибири установилась ясная и солнечная погода, хотя ночью наблюдались заморозки. В Новосибирской области холодная ночь и яркое утреннее солнце привели к образованию густого тумана над водоемами. Управление МЧС региона 17 октября предупредило об опасности передвижения по дорогам в тумане, порекомендовав водителям - снизить скорость до 20 км/ч.
Из-за тумана в новосибирском международном аэропорту Толмачево 17 октября были задержаны шесть рейсов в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, по этой же причине аэропорт не смог принять рейс из Якутска. В настоящее время туман рассеялся, и все самолеты вылетели к месту назначения.
На территории Алтайского края 17 октября синоптики обещают дневную температуру воздуха на уровне восьми-девяти градусов со знаком плюс, ночью - до плюс одного градуса, 18 октября - днем воздух прогреется до семи градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус одного-трех градусов.
Осень по-настоящему вступила в свои права в Нижнем Поволжье. В Волгоградской области сыро, ветрено и прохладно, температура воздуха сегодня днем не поднимется выше 13 градусов, а в большинстве районов составит до 10 градусов тепла. По данным Волгоградгидрометцентра, в ночь с 17 на 18 октября в северных районах региона ожидаются первые ночные заморозки - до минус двух градусов. 19 октября, в четверг, ожидается небольшое потепление - в разгар дня температура поднимется местами до 19 градусов.
В Астрахани уже третий день дождливая и ветряная погода, температура воздуха во вторник не поднимается выше 12 градусов. По информации Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, улучшение погоды ожидается 18 октября.
"Температура поднимется до 11-16 градусов, в последующие несколько дней - до 22 градусов. Дождливая и ветряная погода в регионе связана с обширным северным циклоном, который спустился на область. Сейчас циклон сдвигается на Казахстан", - отметили там.
В Калмыкии тоже во вторник ожидаются умеренные дожди и сильный ветер. Местами по республике - небольшой дождь, ветер - северо-западный до 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью - плюс один-шесть, днем - до 14 градусов тепла.
В горах Адыгеи выпал первый снег, но под воздействием антициклона температура воздуха в ближайшие дни вновь поднимется, сообщили ТАСС в Гидрометцентре республики. Ночами в высокогорье температура воздуха держится на нулевой отметке, 17 октября местами воздух прогреется до плюс пять градусов тепла. На равнинной части республики - до 15-20 тепла.
Распоряжение о старте отопительного сезона с 17 октября подписано в правительстве республики. Похолодание в Кабардино-Балкарии началось в минувшие выходные, по данным метеорологов, но в ближайшие несколько дней ожидается улучшение погоды. "Циклон, который накрыл республику и принес ветер, дождь и понижение температуры, отступает. Слабые осадки ожидаются преимущественно в горах, но там возможен и ветер 13-18 м/с, в высокогорье ветер будет чуть сильнее", - сказал ТАСС дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.
Во вторник в Нальчике, днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, в горах - значительно прохладней - от двух до семи градусов со знаком плюс. Заморозков на территории республики в ближайшие три дня не ожидается, ночная температура будет держаться на уровне трех-восьми градусов тепла.
В приморских районах Дагестана 17 октября - переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 13-18 м/с, порывы могут достигать 23 м/с, днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла, ночью - плюс пять-десять градусов. В предгорных и горных районах республики - переменная облачность, местами дождь, в районах, расположенных выше 1,5 км - с мокрым снегом. В Карачаево-Черкесии 17 октября ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, в горах - с мокрым снегом, скорость северо-западного ветра - 5-10 м/с, порывы могут достигать 20 м/с. Воздуха днем прогреется до 8-13 градусов, в горах днем - до двух-семи градусов тепла.
По данным Ингушского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по всей территории республики отмечаться солнечная, малооблачная погода. Температура по региону - от плюс пяти до плюс десяти градусов. Днем в Магасе ожидается плюс 8 градусов, в Карабулаке - плюс десять градусов и дождь, в Назрановском районе - плюс восемь градусов, в Джейрахском районе - пять-семь градусов тепла, но пройдет дождь со снегом.