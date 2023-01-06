Россия с полудня 6 января на 36 часов вводит режим прекращения огня в зоне СВО

Решение принято с учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратят боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие указания дал накануне президент России Владимир Путин.

В указаниях отмечается, что режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине вводится с учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла. Путин призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг и дать возможность православным гражданам посетить рождественские службы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что под предлогом тишины в зоне боевых действий Россия пытается скрыть новые шаги "агрессии". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение временного прекращения огня. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает серьезно намерение Москвы. А президент США Джо Байден в четверг назвал указания российского лидера попыткой "найти немного кислорода".

Готовность к введению режима

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с поручением президента отдал в войска указание "ввести на 36 часов с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине".

Позже врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что российские силы ответят Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. По его словам, решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с российской стороны. "Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения", - написал он.

Предпосылки к рождественскому перемирию

Указанию президента предшествовало обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к вовлеченным в конфликт сторонам, который призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах РФ, на территории которых ведутся боевые действия. "Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - заявил патриарх в обращении, опубликованном на сайте РПЦ.

В четверг Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в котором турецкий лидер высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование кризиса мирными средствами. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в свете обозначенной Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта "Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

"Москва готова к конструктивному диалогу"

Как отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с ТАСС, рождественское перемирие станет проверкой готовности Киева к разумным шагам. "Смысл этого решения связан с тем, что все-таки это церковный праздник, который отмечается и в России, и на Украине. Но это решение принято в одностороннем порядке, украинцы могут и не выполнить это предложенное рождественское перемирие", - считает эксперт.

По словам аналитика, решение Владимира Путина в очередной раз демонстрирует, что Москва готова к конструктивному диалогу. "Наш президент многократно говорил, что мы готовы к переговорам, дело за украинской стороной. Мы говорили это прямо. Это перемирие дополнительно просто показывает, что действительно мы готовы к конструктивному взаимодействию и надеемся, что, может быть ответный конструктивный шаг. Но я боюсь, что, скорее всего, украинская сторона на это не пойдет", - добавил собеседник агентства.

По мнению Жарихина нынешняя ситуация вокруг Украины выгодна Соединенным Штатам, поэтому они вряд ли будут настраивать Киев на мирные переговоры с Москвой. "Украинская сторона тоже не случайно не готова к переговорам, потому что не готовы и не желают переговоров пока что американцы, им выгодна эта ситуация. Мы видим, как с одной стороны они сплачивают на этой теме вокруг себя европейские страны, а с другой стороны под шумок, как они европейские страны обирают, - продолжил он. - Такое выгодное положение, я думаю, они пока что терять не собираются. Поэтому, скорее всего, если даже украинское руководство и захочет как-то объявить о перемирии в рождественские праздники, то главные начальники, которые окончательно решают этот вопрос, с этим не согласятся".

Мнение Запада и украинской стороны

Однако в четверг украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложение президента России, заявил, что Москва таким образом пытается скрыть новые шаги "агрессии". "России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы", - говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале Зеленского.

Он утверждает, что Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения. "Сейчас они [власти РФ] хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - сказал Зеленский по-русски в своем видеообращении.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также негативно отреагировал на предложение временного прекращения огня. "Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - написал Подоляк в четверг в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не воспринимают всерьез это предложение. "Их [России] нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез", - написал глава министерства в той же социальной сети.

В правительстве Германии приняли к сведению поручение Путина, но при этом отметили, что будут настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины. "Мы приняли к сведению это объявление, любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска с Украины и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию", - сообщил представитель кабмина ФРГ в ответ на запрос ТАСС.

Журналисты в Белом доме попросили в четверг главу вашингтонской администрации прокомментировать указание российского лидера о рождественском перемирии в зоне СВО. "Я думаю, он пытается найти немного кислорода", - утверждал американский президент. По версии Байдена, российские власти "были готовы бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го [декабря] (Рождество в западных странах) и на Новый год".

С начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года) еще не было факта официального прекращения огня между Россией и Украиной сразу по всей линии боевого соприкосновения сторон.