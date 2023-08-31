В бронежилетах и с чебурашкой: как тренируются штурмовики в зоне СВО

Штурмовики — мобилизованные, добровольцы — перед отправкой на линию соприкосновения проходят комплексную подготовку на одном из полигонов в Донбассе под руководством инструкторов из 1-й диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады (ДРШБр) "Волки". Корреспондент ТАСС посетил занятия бойцов и узнал, почему обучение начинается с правильного удержания автомата и заканчивается взятием опорников — со стрельбой боевыми патронами, использованием настоящих гранат, пулеметов, гранатометов

Огневой рубеж

Полигон, точное расположение которого мы не указываем по соображениям безопасности, встречает нас нечастыми одиночными выстрелами — это на одном из рубежей тренируются снайперы. Эхо от выстрелов расходится по полигону, чтобы через пару секунд завершиться звонким ударом металла о металл — пуля попала в гонг. Здесь используют стальную мишень, чтобы на звук определять попадания.

В лесной посадке перед огневым рубежом выстроилась рота штурмовиков. Снаряжены они довольно просто. И по коричневым от загара лицам, выгоревшему на солнце уставному пиксельному камуфляжу и потрепанным бронежилетам видно, что это не новобранцы, а бойцы, которые уже не раз ходили в "накат" (на штурм). Подразделение состоит примерно поровну из мобилизованных и контрактников, недавно они вернулись с задач на отдых по ротации и проходят тренировки перед возвращением на передовую.

"Сегодня и завтра холостим (отработка приемов обращения с оружием без стрельбы — прим. ТАСС) — из-за первых укрытий работаем стоя, потом рывочек делаем до укрытия, где работаете с колена. Работаете с левого плеча, потом с правого. И последний рывочек к дальней лежке. Два дня мы отхолостим, и начнете работать "на патрон" (с боевой стрельбой — прим. ТАСС). Потом это все вы примените [на занятиях] на окопах и населенном пункте", — объясняет бойцам и параллельно мне особенности упражнения один из инструкторов "Волков" Олег Блохин.

Бойцы занимают позиции у укрытий и начинают "резать угол" — выглядывать из-за укрытия уже со вскинутым автоматом, готовым к бою. Казалось бы, элементарное движение, но даже в нем кроется тысяча нюансов. Например, если перепутать, какая нога должна быть ближе к углу, и встать неправильно, то при ранении упадешь не за укрытие, вывалишься из него наружу и тебя добьют, продолжает Блохин.

"[При удержании автомата] локти у вас должны быть прижаты, стойка фронтальная, а не боковая, вы должны развернуть бронеплиту в вашем жилете в сторону противника, чтобы она максимально вас защитила <…> Наклоняйтесь вперед, чтобы компенсировать отдачу", — уточняет инструктор.

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Тапок и Дантист

За тренировкой бойцов наблюдает коренастый парень, к которому солдаты относятся подчеркнуто уважительно. Он представляется Рубежом из Якутии, это командир штурмового отряда. Ему всего-то 27 лет. "Мы работаем на участке Сватово — Кременная, штурмуем опорники там, где передовые подразделения не могут справиться с задачей. Противник твердо стоит, можно отдать должное им, но все равно мы продвигаемся", — говорит Рубеж.

На вопрос о количестве награжденных орденами бойцов в отряде Рубеж скромно умалчивает про свой орден Мужества. Зато с гордостью рассказывает про своих солдат с позывными Тапок и Дантист.

Тапок взял в плен трех украинских солдат. Во время ночного штурма украинского опорника немного заблудился и случайно спрыгнул прямо в окоп к бойцам ВСУ (Вооруженные силы Украины). Не растерялся, сразу перешел на украинский язык и объяснил своим "побратимам", что русские сейчас пойдут в "накат" большими силами и надо отходить. Трое бойцов покинули позиции, Тапок шел замыкающим, скомандовал лечь и отбросить оружие в сторону. Все трое подчинились.

"Штурмовали мы ротный опорный пункт, глубиной порядка 1,2 км забрали земли (прошли вглубь на 1,2 км — прим. ТАСС). Очень удачно мы прошли, почти без потерь, один раненый только. И боец с позывным Дантист решил штурмовать следующий опорный пункт противника, до которого было около 200 м. Противник показывал всякие неприличные жесты. На что Дантист разозлился, накидал им с граника (гранатомет — прим. ТАСС) и с двумя бойцами пошел отбивать опорный пункт, а там было до 10 человек противника. В итоге опорный пункт был взят", — рассказывает Рубеж.

К нему подходит молодой боец, что-то спрашивает, Рубеж по-отечески треплет его за плечо и улыбается.

"Пацану 20 лет всего, а ничего не боится, все время в бой рвется. Я его постепенно нагружаю, сейчас вот он на подносе БК (боекомплекта — прим. ТАСС)", — поясняет командир.

"Шторм Z"

На соседнем рубеже занимаются добровольцы из подразделения "Шторм Z". Они уже работают "на патрон". Перед началом занятия бойцы вскрывают цинки с боеприпасами, высыпают патроны в шлемы и начинают забивать — кто в магазины, кто в пулеметные ленты.

Сегодня они отрабатывают штурм опорного пункта, заходят двумя группами. Опорный пункт — холм метрах в 200 от бойцов. "Вы должны показать плотность огня, используйте складки местности при передвижении", — объясняет им один из инструкторов.

Штурмовая группа движется двумя четверками. Бойцы передвигаются короткими перебежками и падают в траву, постоянно стреляя в сторону опорника и не давая высунуться условному противнику. "Три секунды у вас будет, не больше. Встал, три секунды пробежал, упал — иначе убьют. Не кучкуйтесь, не собирайтесь больше двух, если собрались в кучу, вас точно убьют", — поясняет Блохин залегшим в траву бойцам.

Метрах в 50 от него опорник, по которому из-за спины бьют два пулемета прикрытия. Пули выбивают из холма фонтанчики пыли. На опорник с фланга заходит вторая группа и занимает круговую оборону, с ними второй инструктор. У него сзади на бронежилете плюшевая фигурка мультперсонажа Чебурашки, который спонтанно стал своеобразным оберегом или символом в зоне СВО. Часто можно встретить бойцов с шевронами с изображением этого персонажа и подписью "Вежливый чебуратор" или "Зачебурашим".

Опорник взят, бойцы возвращаются на исходную для повторной отработки штурма.

Саня из Таджикистана и Кадет

"Парни, скоро "морковки" привезут!" — кричит бойцам один из инструкторов. "Морковки" — это выстрелы к гранатомету РПГ-7. Значит, следующий этап отработки штурма будет еще и с участием гранатометчиков.

Один из молодых бойцов, представившийся Саней, еще не был в бою, его подразделение готовится на полигоне. Саня увлеченно рассказывает, как на предыдущей тренировке они отрабатывали штурм окопа. "Мы залетаем в окоп, я за угол закидываю гранату, а вторая подгруппа уже заходит и штурмует. Гранаты боевые. Адреналин. Я оружие никогда в руках не держал, конечно, тяжело, но привыкаю", — говорит он.

Саня — русский, но родом из Таджикистана. Родители остались там. Говорит, что, если все будет хорошо, после спецоперации хотел бы вернуться на родину и продолжать служить уже на российской военной 201-й базе в Таджикистане. "У меня отец тоже воевал. Когда я пошел, сказал, молодец. Может, говорит, у тебя голова в правильном направлении заработает", — продолжает Саня.

Он служит во взводе под командованием 22-летнего парня с позывным Кадет. Кадет не по возрасту рассудителен и обстоятелен, свой взвод тренирует сам. "Трудно им, но они стремятся, у них есть желание. Каждый день тренируются до пяти вечера, приходим на базу, и там я уже лично с ними провожу занятия. Они понимают, почему я так строг с ними, где-то кричу, где-то хвалю. Я не хочу, чтобы мои парни вернулись 200-ми (погибли — прим. ТАСС). Максимум — 300-ми (получили ранения — прим. ТАСС)", — говорит Кадет.

Когда его взвод пройдет подготовку, Кадет отправится с ними на задачи. "Я сразу командирам своим старшим сказал, что сидеть не буду, с пацанами пойду. Ну как я? Пацаны наступают, а я сидеть буду? Я так не могу, я с ними сроднился", — продолжает командир.

Многие близкие Кадета отправились на спецоперацию: одни погибли, другие получили ранения. Это побудило и самого Кадета подписать контракт, чтобы не оставаться в стороне. "На протяжении СВО у меня приезжали друзья, дяди, родственники мои здесь были. Кто-то приезжает 300-м, без рук, без ног, кто-то — 200-м. Я уже не смог сдерживаться, пошел, подписал контракт", — говорит он.

Во взводе Кадета есть солдаты, которые старше него в два раза. По его словам, они воспринимают его как командира и уважают за старание подготовить их к боевым задачам максимально качественно. "Вот возьмем даже вчерашний день: я их погонял, они пришли, сказали спасибо. Спрашиваю: за что спасибо? За то, что я вас так гоняю? Отвечают: да, это наши жизни", — завершает рассказ Кадет.

Блохин

Один из главных инструкторов полигона — Олег Блохин — дипломированный инструктор по боевой подготовке, работал военкором в Сирии. На время СВО отложил камеру в сторону для того, чтобы готовить парней, учить их и выживанию.

Система подготовки под руководством Блохина строится от простого к сложному. Сначала бойцов учат правильно и безопасно работать с оружием, затем — занимать верные положения для стрельбы, работе из укрытий. Здесь большое внимание уделяется холощению оружия. Далее автоматчиков учат эффективно стрелять на дистанции до 300 м, на которых обычно проходит стрелковый бой. Пулеметчики, гранатометчики и снайперы занимаются по своим программам. Также отрабатывается работа в окопе, населенном пункте, лесной местности и в поле.

"Когда боец прошел курс индивидуальной подготовки, дальше уже идет работа в двойке, в малых группах, и постепенно увеличивается соединение до батальонной группы. Слаживание — это важный элемент подготовки, чтобы бойцы не перестреляли друг друга, было взаимодействие, связь, был контакт нормальный. Тогда не будут происходить те казусы, какие-то непонятки, когда свои друг по другу стреляют случайно, а потом с выпученными глазами говорят: "А мы думали, что вы противник". Когда есть взаимодействие, такого не происходит", — поясняет Блохин.

Пока идет беседа, курсанты отдыхают. Вдруг слышится звук самолета.

"Воздух!" — командует Кадет. Уставшие бойцы прячутся по окопам и в тени деревьев. Эта тревога учебная, самолет был наш, а бойцов таким образом учат быть начеку даже в минуты отдыха.

Учебная тревога повторяется еще пару раз, все расслабляются, но тут звучит новая команда: "Крыло!" В небе замечен беспилотник самолетного типа, и неизвестно, чей он — наш или противника. Во втором случае он может выполнять функцию разведки и передать координаты артиллеристам или РСЗО, поэтому бойцы быстро и мелкими группами рассредоточиваются по разным частям полигона — на большую толпу шрапнельную или кассетную ракету не пожалеют, а мелкой группе может и повезти.

Журналисты также быстро покидают полигон на машине. К счастью, тревога оказалась ложной.

Позже Блохин вышел на связь и сказал, что, скорее всего, это был наш беспилотник, но в таких случаях лучше перестраховаться и принять меры предосторожности, расслабляться в зоне боевых действий не стоит, даже когда находишься не на передовой.

Михаил Скуратов