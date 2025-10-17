Боец Дроботов: ВСУ сами раскрыли информацию о расстановке сил в Новопавловке

По словам российского военнослужащего, прослушивание позволило установить места расположения личного состава противника

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие обсуждали расстановку своих сил в Новопавловке и оперативную ситуацию в населенном пункте, тем самым став источником информации для армии РФ. Как рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов, порядка полутора недель российские военные слушали, как солдаты ВСУ обсуждали ситуацию в Новопавловке.

"Как раз в этом месте. Оно такое скрытое, укрытое от наблюдения. Ну и там мы заметили, что они (военные ВСУ- прим. ТАСС) многократно останавливаются. Назвали это место курилкой.<...> Люди заняли позицию - наши ребята, штурмовики. Оказалось, что там останавливается периодически противник. Стоит, обсуждает свои дела по радиостанциям, переговоры ведет. И это все прекрасно слышно, там 20 метров в тихую погоду, если ветра нет, то все очень прекрасно слышно. Вот они слушали эту информацию и передавали нам, делали выводы, анализировали. Все очень просто. Сидели под носом противника минимум полторы недели", - сказал замкомандира.

По словам военнослужащего, такое прослушивание позволило установить места расположения личного состава ВСУ, оценить их количество и степень готовности к сопротивлению. "Узнали, что они не горят большим желанием идти в атаку, что они не имеют столько сил, средств, сколько мы предполагали", - отметил военнослужащий.

15 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР.