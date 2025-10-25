Комбриг Верещагин: за деньги Украина превратилась в полигон для наемников

Командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск не исключил, что такой возможностью пользуются и незаконные вооруженные формирования

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Украина стала учебным полигоном для зарубежных боевиков, попав под влияние тех, кто платит деньги. Об этом в интервью ТАСС заявил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Исходя из логики, Украина настолько опустилась, настолько, во всех смыслах слова, легла под интересы всех, кто платит, что, естественно, превратилась в испытательный и учебный полигон, куда приезжают и под видом наемников, и под другим видом кадровые военные различных стран и учатся, и испытывают новые тактики, методики оборудования, вооружения, специальные средства и обучают своих солдат", - сказал он.

Верещагин также не исключил, что этим пользуются и незаконные вооруженные формирования, в том числе работающие на картели.

Ранее ТАСС со ссылкой на колумбийское издание Semana сообщал, что обманутые на Украине колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, заявили о намерении присоединиться к мексиканскому наркокартелю "Рыцари тамплиеры".

Кроме того, мексиканское издание Milenio сообщало, что члены наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где обучались использованию беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. По данным издания, боевики CJNG переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов, включая тактику применения дронов для нанесения точечных ударов. Обучение проходило в зоне вооруженного конфликта, что обеспечило картелю доступ к реальному боевому опыту.