Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro

Пользователи Сети обсуждают фотографию, на которой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) изображен перед итальянской машиной огневой поддержки Centauro ("Кентавр"). В 2012 году эти "колесные танки" проходили испытания на полигоне в подмосковной Кубинке. Почему "итальянцы" провалили тест в России и что они могут делать на Украине — в материале ТАСС

Машина огневой поддержки Centauro © REUTERS/ Bernadett Szabo

Судя по снимку, вокруг которого ведутся дискуссии, колесные бронемашины B1 Centauro со 105-мм нарезным орудием появились на вооружении десантно-штурмовых частей ВСУ. Итальянские машины дооснастили противокумулятивными решетками, а также сетчатой защитой от ударов дронов-камикадзе сверху.

Открытые источники сообщают, что выпускались и Centauro со 120-мм гладкоствольной пушкой. Помимо "основного калибра" машина оснащена двумя пулеметами. В лоб Centauro выдерживает 20-мм снаряд, в борт — попадания из крупнокалиберного пулемета. При массе в 25 т итальянский "Кентавр" разгоняется до 105 км/ч и имеет запас хода 800 км. Экипаж — четыре человека.

Предположения, что Киев получил Centauro, возникли в феврале 2025 года, когда в интернете появились снимки машины, перевозимой на автоприцепе, предположительно, по территории Украины. "Официального подтверждения [поставок Centauro на Украину] со стороны итальянского правительства нет, однако предыдущие примеры указывают на то, что итальянская военная помощь Украине обычно подтверждается только при обнаружении техники в боевом применении", — отметил тогда портал Army Recognition, добавив, что на 2024 год у Италии имелось 255 бронемашин этого типа. Портал высказал предположение, что B1 Centauro потенциально освобождаются для продажи, так как страна обзаводится ее усовершенствованным вариантом Centauro II.

В мае 2025 года, согласно газете Il Fatto quotidiano, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна поставила Украине вооружение и боеприпасы на сумму €3 млрд. Начиная с 2022 года и на момент публикации Рим собрал 10 пакетов военной помощи для Киева, а в 11-м готовились к отправке 400 бронетранспортеров M113. Издание отметило, что их "утилизация обошлась бы Италии дороже, чем отправка". Перечень военного имущества не разглашается, однако ранее сообщалось о поставках Украине итальянской стороной M113 и двух зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Army Recognition выразил мнение, что военная помощь Рима Киеву включает другие средства противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, более 100 самоходных артустановок, буксируемые 155-мм и 120-мм орудия, бронетранспортеры, минометы и многое другое.

Как Россия не купила Centauro

В 2012 году Минобороны РФ тестировало два Centauro в вариантах со 105-мм и 120-мм орудиями. В январе 2013 года Россия заявила, что не станет закупать эти образцы бронетехники.

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов в беседе с ТАСС отметил, что термин "колесный танк" возник в журналистской среде. "У французов была разведывательная машина [AMX-10 RC], у итальянцев это машина огневой поддержки", — сообщил он. По словам эксперта, эти образцы бронетехники были разработаны для поддержки войск в боевых действиях против легковооруженного противника на Африканском континенте.

"Машина не для бездорожья, — сказал Суворов. — Как показала практика испытаний на Кубинском полигоне, как только начались небольшие морозы, возникли проблемы. Гидропневматическая подвеска стала замерзать, переставала работать вообще". Полковник в отставке отметил, что после выпадения в ноябре снега все тестовые выезды заканчивались тем, что "итальянцы" возвращались в парк на буксире за бронетранспортером БТР-80. В зимнее время из-за отсутствия обогрева оптических приборов снежная пыль, поднимавшаяся после выстрелов, оседала на оптике, мешая боевой работе. Подводила и система обогрева всей машины: экипаж мерз, высказывался о "колесном танке" нелестно. "Обогрев включаешь — остывает двигатель, тянуть перестает", — поделился отзывами испытателей эксперт.

Судьба "колесных танков" на Украине

Вооруженные силы Украины уже эксплуатируют французские колесные броневики AMX-10 RC с крупнокалиберной пушкой. Начиная с 2020 года Франция замещает эти устаревшие бронемашины, которых в войсках имелось около 250 единиц, на современные боевые разведывательные машины Jaguar. На второй день масштабной попытки контрнаступления украинских сил в июне 2023 года эти машины наряду с прочей западной бронетехникой успешно уничтожались российскими бойцами: российское военное ведомство отчиталось об уничтожении сразу трех AMX-10 RC.

По мнению Сергея Суворова, Centauro могут найти применение для стрельбы с закрытой огневой позиции вдалеке от линии боевого соприкосновения. Эксперт заметил, что штатно итальянские машины используют кумулятивно-осколочные боеприпасы, а для выполнения роли самоходной артустановки необходимы осколочно-фугасные снаряды.

Однако из-за противопульной брони для Centauro опасно длительно стрелять и с большого расстояния. "Можно <...> сделать один выстрел и быстро делать ноги. Потому что, как только ее засекут — упадет снаряд даже в 10 м от нее, и ей будет конец", — предположил эксперт. По его словам, согласно требованиям к таким машинам, они выдерживают попадания осколков 152–155-мм снарядов, разорвавшихся на расстоянии дальше 100 м. Если в ходе контрбатарейной борьбы такой боеприпас прилетит ближе к "итальянцу", его броня не задержит осколки.

Суворов подчеркнул, что применение машин типа Centauro не подразумевает наличия у противника противотанковых средств. "Как только появится серьезный парень с крупнокалиберным пулеметом или гранатометом — это будет факел, который разлетится, когда сдетонирует боекомплект", — сказал эксперт.

Виктор Бодров