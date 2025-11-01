Беспокоящий огонь заявлениями: что политики и журналисты говорили о Tomahawk для Украины
Возможность передачи Киеву американских крылатых ракет обсуждается СМИ и политиками больше года. 16 октября 2024 года Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой так называемый план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. До этого Зеленский посетил западные страны, обсуждая этот план с ключевыми союзниками Украины. Закрытая часть документа, по информации источников газеты The New York Times, включала в себя предложение о поставке Киеву Tomahawk как части "пакета неядерного сдерживания". Тогда, по мнению анонимных высокопоставленных чиновников США, это представляло собой "абсолютно невыполнимое требование". К тому же количество ракет, которое просил Киев, не могли ему поставить ни США, ни другие страны, так как боеприпасы предназначены для решения "потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии".
Вопрос передачи Украине Tomahawk в очередной раз всплыл в информационном поле в конце сентября 2025 года. Тогда британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила о просьбе Зеленского к Трампу предоставить Киеву крылатые ракеты. Источник портала Axios заявил, что президент США ответил отказом. 28 сентября 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Вашингтон обсуждает возможность передачи запрошенных ракет Украине, однако окончательное решение — за Трампом. Просьбу Зеленского подтвердил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, добавив, что решение о поставках боеприпасов не принято.
На данные заявления отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что высказывания американских чиновников изучаются и Москве важно понять, кто будет запускать Tomahawk в случае их передаче Украине — украинские военные или американские. "Я уверен, что в случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет", — сказал постпред России при ООН Василий Небензя о возможной передаче ракет. 2 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая" назвал Tomahawk "мощным оружием", хотя и несовременным. "Конечно, это (поставки Tomahawk Украине — прим. ТАСС) не изменит вообще никак соотношение на поле боя", — уточнил он. Российский лидер не исключил, что заявления вашингтонской администрации — отвлечение внимания общественности от внутренних проблем США.
Неопределенные высказывания и погоня за рейтингами
Обсуждение темы поставок дальнобойных американских ракет Украине продолжалось все последующее время, при этом ничего конкретного американский президент и вашингтонские чиновники не говорили.
"Я вроде бы принял решение. В целом", — заявил Трамп журналистам 6 октября текущего года в ответ на вопрос, будут ли ракеты переданы Киеву. Президент США не объяснил, в чем именно заключается его решение, однако отметил, что не добивается эскалации конфликта на Украине.
"Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает, — высказался о Трампе вице-президент Джей Ди Вэнс 20 октября текущего года. — Но на данный момент он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk". "В конечном счете президент примет решение. Но пока он его не принял", — добавил Вэнс.
Спустя два дня тему с ракетами прокомментировал Дональд Трамп. "Они очень сложны, поэтому единственный способ запустить Tomahawk — это если бы мы запустили его сами, а мы этого делать не собираемся", — заявил президент США, добавив, что на обучение специалистов по данному вооружению уходит от шести месяцев до года.
Проанализировав последние заявления Трампа, журналисты предположили признаки смягчения его позиции по конфликту на Украине. Если сначала американский президент поддерживал Киев в вопросе прекращения огня, то после визита Зеленского в США Трамп отошел от прежней линии. Затем Соединенные Штаты сократили военное присутствие в Румынии. Отказ Трампа "подарить" дальнобойные ракеты Украине выглядит шагом в сторону, противоположную эскалации.
Президент США неоднократно критиковал в числе прочих либерально настроенных медиа телекомпанию CNN, выступившую с последним заявлением о согласии Пентагона на экспорт Tomahawk Киеву. Трамп обвинял канал в распространении недостоверной информации о ходе его предвыборной кампании 2016 года, которую он в итоге выиграл, и даже лжи. Летом 2017 года была обнародована видеозапись, на которой один из продюсеров CNN сообщает об отсутствии у журналистов неопровержимых доказательств о связи Трампа с представителями России — якобы публикации на эту тему делаются в погоне за "невероятными рейтингами". "Я считаю, что CNN и MSNBC, которые пишут 97,6% негативных материалов обо мне, — это политические крылья Демократической партии, — выразил мнение Трамп в марте 2025 года. — Они коррумпированы и действуют незаконно. Неважно, какой огромной победы я достигну или какое поражение потерпят мои оппоненты. Эти люди всегда будут атаковать меня".
Неполитические проблемы передачи Tomahawk
Средства противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных сил России успешно перехватывают самые сложные цели, включая современные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow европейского производства, а также американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, переданные Украине. "Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, несмотря на то что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО", — выразил уверенность президент России. В случае же попыток ударов дальнобойным оружием вглубь территории России страна готова дать "ошеломляющий ответ".
К тому же специалисты отмечают ряд проблем, связанных с очередным обсуждаемым "подарком" Киеву со стороны США. Портал Axios отмечает, что ракеты Tomahawk в основном запускаются с морских носителей, а вопрос пусковых установок для передаче Украины Соединенные Штаты не решили.
"Если мы и передадим Tomahawk, то партия не будет большой", — выразил мнение бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд. Газета The Financial Times, которая привела его слова, отметила, что Соединенные Штаты расходуют свои ракеты быстрее, чем закупают. К тому же Tomahawk могут понадобиться Вооруженным силам США для ударов по Венесуэле. По мнению директора оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон, Киев сможет получить от 20 до 50 таких боеприпасов. Ситуации на поле боя такая партия изменить не в состоянии.
Виктор Бодров