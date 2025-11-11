Марочко: освободив Сладкое и Новое, ВС РФ расширили плацдарм для наступления

Военный эксперт добавил, что российские военнослужащие продвигаются на широком участке фронта

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, расширяют плацдарм и продвигаются на широком участке фронта. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, данным успехам ВС РФ предшествовало освобождение Успеновки.

Запорожскую Успеновку силы РФ освободили 7 ноября. Как ранее сообщал ТАСС Марочко, освобождение Успеновки лишило солдат ВСУ возможности укрываться в городских застройках и прикрываться мирными жителями, поскольку за ней "практически нет ни одного населенного пункта".

"После освобождения населенного пункта Успеновка наши военнослужащие начали развивать успех. Тем самым, заявление Министерства обороны Российской Федерации об освобождении населенного пункта Сладкое, который находится северо-западнее от Успеновки, и населенного пункта Новое, который находится юго-западнее от Успеновки, говорит о том, что мы начали расширять плацдарм и продвигаемся на широком участке фронта", - сказал он.

Об освобождении Сладкого и Нового Запорожской области в Минобороны РФ заявили 10 ноября.