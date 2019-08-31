На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.

Как передает корреспондент ТАСС, программа началась с полета самолета Sukhoi SuperJet-100 с новыми законцовками крыла. Самолет в корпоративной ливрее "Гражданских самолетов Сухого" выполнил 10-минутный показательный полет. Следом за ним в небо поднялся один из первых советских реактивных истребителей МиГ-15.

Людей на поле собралось так много, что местами проход невозможен. Поле аэродрома практически полностью заполнено. Многие зрители расположились на траве на перед взлетно-посадочной полосой.

Ранее сообщалось, что демонстрационные полеты были перенесены по погодным условиям из-за сильного тумана. Задержка в демонстрационной программе составила более 1,5 часов. В настоящее время демонстрационные полеты выполняют не по предварительному расписанию, а по возможности самолетов и экипажей, выполняющих демонстрационные полеты.

Ожидается, что когда позволит видимость, в небе Жуковского выступят и пилотажные группы, а также летчики-испытатели на новейших самолетах.

Утром подмосковный Жуковском окутал сильный туман, видимость не превышала 700 м. В настоящее время туман постепенно рассеивается.