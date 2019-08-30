МС-21, Су-57, "Ансат" Aurus и "вишенка на торте". Главные премьеры МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 завершил деловую часть программы, в ходе которой были заключены контракты на поставку самолетов и вертолетов, проведено множество научно-практических конференций. Но все же главное, что привлекло специалистов, экспертов, бизнесменов, иностранцев и просто любителей авиации, а в выходные привлечет огромное количество и обычных посетителей, — это, конечно же, новинки авиатехники и различные разработки российской оборонки, представленные впервые. По словам президента РФ Владимира Путина, новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии. Неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции. Самолет XXI века Главной мировой премьерой стал среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. На глазах у широкой публики он впервые поднялся в воздух на МАКС-2019 в первый же день открытия. До этого опытные образцы совершали только испытательные или перегоночные полеты.

' ТАСС/Ruptly'

Всего в этом году на авиасалоне три самолета МС-21, один из них — с отделкой салона — представлен на статической стоянке. Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре — стендовые. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" — перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35. Во второй день открытия стало известно, что корпорация "Иркут" заключила соглашения о намерениях на поставку 15 самолетов МС-21 региональными авиакомпаниям "Якутия" и казахстанской Bek Air. Су-57 увидит мир Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 уже неоднократно совершал демонстрационные полеты на МАКС прошлых лет, но на статической стоянке для посетителей салона выставлен впервые. В первый день открытия салона этот самолет осмотрели президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, который поинтересовался насчет покупки этого истребителя. "Можете купить", — после небольшой паузы с улыбкой ответил президент РФ. "Чуть попозже", — добавил в свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Затем президенты двух стран обсудили совместное производство российской авиатехники, в том числе поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. Эрдоган отметил, что решение будет принято после того, как будет понятна окончательная позиция США касательно участия Турции в программе F-35. В свою очередь, на МАКС впервые был приставлен экспортный вариант истребителя Су-57Э. Вертолет в стиле Aurus Еще одна новинка, которая вызвала огромный интерес и также была показана президентам Турции и России, — новый вертолет люкс-класса, сделанный в стиле Aurus на базе "Ансата".

' ТАСС/Ruptly'

Салон машины был создан специалистами "Вертолетов России" (входит в Ростех) и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ, разработчик автомобиля Aurus). "Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину", — отметил гендиректор вертолетного холдинга Андрей Богинский. Известно, что "Ансат" премьер-класса может перевозить пять пассажиров, в отделке используется кожа и шпонированный алюминий. Всего в конструкцию вертолета было внесено более десяти изменений для повышения эргономики. Впервые для VIP-салона вертолета применена уникальная технология — установлена светозащитная система с сенсорным управлением. Ми-38 и Ка-62 Еще две интересные новинки показали "Вертолеты России" — в летной программе и на "статике" были представлены многоцелевой средний вертолет Ка-62 и тяжелый Ми-38. Эти машины лидеры Турции и России также осмотрели изнутри, поднявшись на борт.

Ка-62 — это третий летный образец, построенный на предприятии "Прогресс" в приморском Арсеньеве. Ожидается, что он займет нишу между легкими вертолетами "Ансат" и средними Ми-8/17. На этой машине впервые применена нестандартная для российского вертолетостроения винтовая схема с рулевым винтом в кольцевом канале. Также, по данным разработчиков, широко используются композиты — до 60% массы; может возить пассажиров, грузы, проводить спасательные операции, экологический мониторинг и многое другое. На МАКС была представлена версия с салоном повышенной комфортности.

Также впервые представлен серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 км. Обновленный МиГ-35 На статичной экспозиции была представлена экспортная модификация истребителя МиГ-35. По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, характерными особенностями этой версии стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.

Кроме этого, комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно, комплексом оптико-электронной разведки, а также оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства.

Спецпроект на тему Истребитель МиГ-35. Высший пилотаж снова в моде ТАСС рассказывает о боевых возможностях новейшего многофункционального истребителя России

"За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за два с половиной года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", — отметил Тарасенко. Планируется, что самолеты заменят в войсках истребители МиГ-29, поставленные до начала 1990-х годов. В ходе МАКС-2019 стало известно, что несколько стран уже обратились к России по поводу возможной покупки этой машины. Тема поставок МиГ-35 на экспорт также актуальна в рамках участия РФ в тендере на поставку 110 средних истребителей для ВВС Индии. В ближайшее время ожидается подписание нового контракта на МиГ-35 для Минобороны России. "Крокодила" усилили Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, в составе Ростеха) представил модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

По данным разработчиков, на нем установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР (активная фазированная антенная решетка), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Глубокая модернизация бортового оборудования Ми-24 позволила более чем в три раза повысить эффективность машины.

"Принципиально новые системы по своим характеристикам в несколько раз превышают то, что было в базовой комплектации. 90% бортового радиоэлектронного оборудования установили самых последних разработок. Получился такой эффект, что и летно-технические характеристики и боевые возможности увеличились более чем в три раза", — сказал советник первого заместителя главы КРЭТ Владимир Михеев. Также в разы увеличились характеристики живучести, снизился вес вертолета, что позволило увеличить радиус применения. Михеев также отметил, что летчики армейской авиации РФ очень заинтересованы им, потому что подобного класса машины за последние 30 лет не создавались. Всего было выпущено более 4000 вертолетов Ми-24. Они очень положительно себя зарекомендовали, сейчас только за рубежом свыше 400 машин находится в летной годности. "Мы сейчас модернизировали Ми-24, и у нас появилось больше возможностей, чем у американского AH-64 Apache", — добавил представитель концерна. Новая авиабомба Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представила новую корректируемую авиабомбу К029БЭ калибра 1500 кг с инерциально-спутниковой системой наведения. По данным разработчика, полностью завершены все госиспытания, изделия поставляются в части и уже заключены экспортные контракты.

Описание Авиационная бомба К029БЭ © Роман Азанов/ТАСС

УПАБ-1500 — управляемая планирующая авиационная бомба — предназначена для поражения наземных и надводных малоразмерных особопрочных объектов. Масса боевой части составляет 1010 кг. Дальность сброса — до 50 км, точность попадания — до 10 м. Воздушная мишень-имитатор Особое внимание на авиасалоне было уделено беспилотным летательным аппаратам различного класса и предназначения. Так, холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) представил новейшую воздушную мишень-имитатор вертолетного типа взлетной массой более 300 кг. Эта разработка также была представлена президенту во время посещения МАКС. Отмечается, что беспилотник такой размерности ранее в России не создавался и не испытывался. Его разработка велась в рамках программы создания беспилотников самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками.

Описание Воздушная мишень-имитатор вертолетного типа © Роман Азанов/ТАСС

Мишенный комплекс состоит из беспилотника, наземного пункта управления, средств обеспечения и целевого оборудования. Его можно изменить, после чего беспилотник можно использовать в гражданских целях: для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов. "В ближайшее время мы совместно с Министерством обороны намерены приступить к государственным совместным испытаниям нового беспилотника в составе мишенного комплекса, по итогам которых будет принято решение о его поставке в войска", — приводят в Ростехе слова главы "Технодинамики" Игоря Насенкова. "Беркут" во всей красе Настоящей "вишенкой на торте" МАКС-2019 можно назвать экспериментальный истребитель Су-47 "Беркут", созданный ОКБ Сухого в одном экземпляре. В конце 1990-х — начале 2000-х годов он был "гвоздем программы" российских авиасалонов, однако на этот раз его впервые показали на статичной экспозиции.

У него необычный внешний вид. Самолет имеет крыло обратной стреловидности, причем оно — композитное (важно отметить, что сам проект создавался еще в 1980-х годах). Изначально машина создавалась в корабельном варианте — крыло умеет складываться, а между соплами был гак для посадки на палубу.

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