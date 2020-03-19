"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"

Родственники и знакомые иногда в шутку называли его командиром "счастливой штуки". Как и у многих подводников, советский фильм "Командир счастливой "Щуки" его любимый. Потому что там, считает он, показана жизнь и нет ничего наигранного.

О некоторых нюансах профессии и особенностях субмарин проекта 955 "Борей" накануне Дня моряка-подводника журналисту ТАСС рассказал экс-командир атомного подводного ракетного крейсера "Александр Невский" капитан 1-го ранга Василий Танковид. Он командовал кораблем семь лет, два раза осуществлял успешные пуски баллистических ракет "Булава", а в 2015 году совершил 42-дневный арктический межфлотский переход (подо льдами Арктики, пройдя пять морей и два океана) — с Северного на Тихоокеанский флот. Американцы тогда не обнаружили наш крейсер и узнали о его появлении в водах Тихого океана, лишь когда атомный ракетоносец прибыл в постоянный пункт базирования на Камчатке (25-я дивизия подводных лодок в Вилючинске). "В подводники идут не за деньги, должно быть призвание" Подводник — это особенное. Но мое убеждение, что это не каста. Это — образ жизни.

Я из семьи офицеров-подводников, рос в военном гарнизоне — сначала в Приморье, потом на Камчатке. Первый раз попал на подводную лодку еще пацаном, классе в пятом. Ходил с отцом, лодка стояла в доке — смотрел, что это такое (улыбается). Все пошло оттуда... Отец был профессиональным замполитом, с 1977 по 1997 год служил на подводном крейсере проекта 667Б. Постоянно в морях. Однажды посчитал, сколько дней за два года он был дома. Оказалось, около двух месяцев всего-навсего, остальное — на службе. И это отложилось.

Курсантом проходил стажировку на проектах 671РТМК и 667БДР (шифр "Щука" и "Кальмар" — крейсера второго поколения — прим. ТАСС). Я окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова в 1995 году и пришел командиром минно-торпедной боевой части на К-211 "Петропавловск-Камчатский" (атомный подводный ракетный крейсер проекта 667БДР "Кальмар" — прим. ТАСС). Наша ласточка была одним из лучших кораблей в соединении, которые прошли средний ремонт, и по всем своим качествам была самым удачным кораблем. Работала как лошадка. И даже на утилизацию ушла своим ходом в Большой Камень на судоремонтный завод "Звезда". В 1999-м ушел в другой экипаж помощником, потом в 2000 году поступил на Высшие специальные офицерские классы ВМФ в Санкт-Петербурге. После окончания вернулся в свой экипаж на К-211, где продолжил службу в должностях старшего помощника командира по боевому управлению и затем старшим помощником командира. В 2005-м поступил в Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова, после окончания которой был назначен командиром вновь формируемого экипажа К-550 "Александр Невский". Так что первая половина службы у меня прошла на подлодке проекта 667БДР, а вторая — на проекте 955 "Борей".

Описание Президент РФ Владимир Путин и Василий Танковид © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Подлодка К-550 "Александр Невский" Первый серийный корабль проекта 955 "Борей". Спроектирован ЦКБ МТ "Рубин" (генеральный конструктор — С.Н. Ковалев, главный конструктор проекта 955 — В.А. Здорнов). Заложен на ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации) в стапельно-сдаточном цехе №55 в День моряка-подводника 19 марта 2004 года. Экипаж сформирован 1 сентября 2007 года. За время госиспытаний корабль совершил 12 выходов в море. В боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России лодка принята 23 декабря 2013 года. Тактико-технические характеристики:

Экипаж — 107 человек. Водоизмещение надводное / подводное — 14 720 / 24 000 т. Длина — 170 м; ширина — 13,5 м; осадка — 9 м. Глубина погружения — 450 м. Скорость — до 29 узлов (около 54 км/ч). Основное вооружение — ракетный комплекс Р-30 "Булава". Несет 16 межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе. Дальность полета — более 8 тыс. км. Оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения на цель. Продолжение

В подводники идут не за деньги, должно быть призвание, должна быть тяга какая-то внутри. Человек, который просто идет как на работу на подлодку, долго не задерживается. "Следить за нами у Штатов не получилось" "Александр Невский" — небо и земля по сравнению с крейсерами второго поколения. Кстати, первые корпуса "Бореев" доделывались с лодок 971-го и 949-го проектов. У него тактико-технические характеристики значительно превосходят эти корабли. По тактико-техническим характеристикам "Александр Невский" — малошумная подводная лодка, на которой используется новая система движения. Это совершенный корабль, и после застоя в 1990-е годы был прорывным. Если раньше все было аналоговое, то сейчас перешли на "цифру", компьютеризировались. Нам [экипажу] было проще. Много на нем интересных внедрений и наработок использовалось.

Описание Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Мне и экипажу повезло. Мы прибыли на завод "Севмаш" принимать корабль, а это — школа строительства, наладки, испытания и эксплуатация новой техники. Нет ничего лучше, чем общение с производителями и строителями того, на чем тебе предстоит служить и какую материальную часть тебе обслуживать. В экипаже было около 70 человек, которые лодку увидели на заводе и ни разу в море не были. Из них 20 молодых лейтенантов — выпускников училищ, которые в училище только на картинках видели ту технику, на которой придется служить. Даже учебный центр не может дать тех знаний, которые получаешь на заводе при строительстве и испытаниях.

Опыт, приобретенный на судоверфи в Северодвинске, неоценим, личный состав экипажа стал специалистами и не просто эксплуатирующими технику, но и понимающими ее изнутри

Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные. США "отдыхают" по сравнению с нашей малошумностью. Я могу сказать (когда с ними встречался, были в ситуациях): пока они нас не слышат, и они нас ищут. Когда у нас был переход по Северному морскому пути подо льдами, то о нем стало известно, когда мы пришли в Вилючинск на Камчатку. И пошла вся информация.

Описание Подлодка "Александр Невский" в акватории судоверфи "Севмаш" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Переход составил 42 дня: 30 дней шли в подводном положении, 12 — в надводном. Задачи, которые ставились, нами были выполнены полностью. В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли.

Ведь самое главное, что вследствие малой шумности, следности и заметности нас может обнаружить не всякая из существующих иностранных подводных лодок и для этого им необходимо задействовать большой наряд сил. Поэтому, даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались необнаруженными и прошли мимо Американского континента тихо и спокойно

В плане маневренных элементов "Александр Невский" — тоже очень хороший корабль, единственное условие — им нужно уметь управлять. Если командир и экипаж подготовлены на должном уровне, то лодка позволяет решать такие задачи, которые раньше были недоступны подводным крейсерам стратегического назначения. Огромные возможности акустического комплекса, который позволяет с учетом цифровой обработки сигналов слушать все и всех. И таких дальностей ни у кого не было! И это мог показать "Александр Невский", а что сказать про "Князя Владимира" (построен по модернизированному проекту "Борей-А" — прим. ТАСС)? Я на нем не был, но кто был, говорят, что еще круче корабль, обособленная серия. Совсем другая лодка, на которой учтены недостатки и недоработки, которые были у нас на проекте 955.

Описание Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А") © Сергей Бобылев/ТАСС

Подлодка "Князь Владимир" Первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (шифр "Борей-А"). Был спущен на воду в ноябре 2017 года. По данным Минобороны, имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Государственные испытания подлодки завершены в 2019 году. Будет нести службу на Северном флоте. Продолжение

"Лед прочнее металла" Что касается всплытия подлодки во льдах, то у нас и американцев [этот процесс] значительно отличается. Мы выполняем эти маневры самостоятельно при обеспечении определенных сил. А у них сейчас в основном идет так: перед всплытием прилетает вертолет, на месте делает оценку обстановки, толщины льда и все остальное, потом устанавливает приводящие системы, которые непосредственно обеспечивают точность всплытия. Там готовится площадка для всплытия. У нас все строится на основании прогнозов и оценки ледовой обстановки, накопленного опыта подледного плавания. Все остальное лежит на плечах экипажа, который постоянно ведет ледовую разведку, анализ, оценку и контроль ледовой обстановки. У нас нет помощников. У подводников надежда только на себя и свой крейсер — мы сами себя обеспечиваем.

Описание Подводная лодка "Александр Невский" © Олег Кулешов

Подлодка типа "Акула" может пробить лед толщиной до 2,5 м, но у нас на "Борее" таких задач не было. Однако есть многолетний лед, а есть молодой. Его до 2,5 м легко взять, а вот многолетний лед дай бог 1,5 м "Акула" возьмет.

Нам не рекомендовали в процессе эксплуатации проламывать лед, да и надобности в этом не было, мы отрабатывали вопросы маневрирования при всплытии в полыньях и разводьях, маневр приледнения и подготовку к маневру проламывания льда. Отрабатывали действия как оператора, так и всего экипажа в целом. Если ты находишься в айсбергоопасном районе, то подводная часть айсберга может достигать (по опыту наших подводников, которые в том районе ходили) 200 м. Что касается стрельбы ракетой "Булава" из-подо льда, то это фантастика, которая может быть реализована в будущем (улыбается). У меня был учитель Шевченко Анатолий Иванович — вице-адмирал, который был одним из крупнейших специалистов подводного плавания в Советском Союзе. И по настоящее время им остается и продолжает передавать свой опыт. Его трижды представляли к Герою Советского Союза, но лишь назначали на вышестоящие должности. Лучший специалист подводного плавания говорил так: "Лед прочнее железа, лед ломают только дураки".

Описание Подлодка "Александр Невский" в акватории завода "Севмаш" © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Лед — вроде бы вещь хрупкая, но ломает железо, поэтому, конечно, это неплохо было бы — стрелять из-подо льда... Если бы я под лед не ходил, не осознавал, что это такое, то, наверное, поверил бы, что такое возможно. Да и есть ли необходимость этого? Опять же мы понимаем, что лед находится по ходу движения лодки, и все должно быть одновременно — весьма и весьма. "Бореям" нет смысла далеко ходить" Плюс ко всему "Борей" — подлодка-тренажер. Есть очень много систем, которые позволяют создать определенную обстановку по управлению кораблем в режиме боевого тренажера, можно создать реальные условия и те возмущения, которые возникают при пуске всего боекомплекта ракет, и тем самым отработать действия по управлению кораблем в данной ситуации. Я испытывал много чего интересного, если говорим о полном залпе ракет, то это серьезно, там корабль управляем. "Борей" — позволяет приобрести хороший опыт плавания, отработать действия экипажа, то есть отработать практически, а не теоретически. Раньше были только береговые тренажеры, но на береговых тренажерах ты не ощущал, что ты находишься на корабле, ты сидишь в классе, что-то происходит, какие-то выполняешь условные действия, команды, а тут вероятность произвести пуск ракет, грубо говоря, сымитировать его, есть возможность отработать операторов боевых информационных систем, отработать рулевую команду, операторов гидроакустического комплекса. "Борей" — хорошая машина.

Описание Подлодка "Александр Невский" во время выхода в акваторию Белого моря © Олег Кулешов

Я скажу, что по определенным сейчас нашим свойствам, опять же по скрытности, мы превосходим американцев. По оружию? Вы давно слышали, что они провели какие-то стрельбы? А мы два-три раза в год проводим стрельбы баллистических ракет. Я был на программе испытаний, мы стреляли ежегодно. Не факт, что у них что-то полетит, а у нас все летает потихоньку и на достаточное расстояние, наши районы позволяют выполнять задачи. Техника у нас надежная, нормальная, что бы ни говорили злопыхатели. На "Невском" мы стреляли в 2013 и 2014 годах. Два пуска: первый — в Белом море при государственных испытаниях, а второй — в Баренцевом. После этого больше с этого корабля никто не стрелял.

' Минобороны России'

А с Камчатки готовы стрелять, оттуда "Борей" еще не стрелял пока. Это зависит не от корабля, а от береговой инфраструктуры в основном. Есть небольшие сложности, не все проработано и отработано. Корабль готов, может и способен.

Спецпроект на тему Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

Что касается дальности выходов в Тихий океан, то могу сказать по себе: я не слишком далеко ходил. Смысл далеко бегать, то есть отдаляться от берега? Ходили относительно базы далеко вдоль берега — вверх-вниз. Ну не совсем вдоль берега, в определенные районы. Поэтому бегали хорошо, мы-то стратеги — нам не надо. Я могу сказать, что многоцелевые лодки ходили и ходят к нашим заокеанским друзьям и там дежурят. А "Бореям" нет смыла туда ходить, потому что межконтинентальная ракета "Булава" позволяет производить пуски и с базы. Даже не надо будет и с базы выходить. У нас высшая форма боевой подготовки боевой службы: потенциальный противник не знает, где мы находимся, и не знает, куда ты идешь. Чтобы были в тонусе (улыбается). "Корабль по струночке ходит, не шелохнется" Что касается скорости подлодки, то все зависит от того, какие задачи выполняем: уклонение от противника при применении оружия, либо противник применил оружие. Скорость в 29 узлов в принципе реальная, если корабль содержать в соответствующем состоянии. Это позволительно, наши старенькие кораблики намного меньше давали. Что касается ощущения этой скорости, то все зависит от того, где ты находишься. Если на центральном посту, для тебя это филигранная работа боцмана, механика. Любая перекладка руля, создание всяких несущих моментов, то есть можно очень глубоко провалиться, а можно быстро всплыть. Поэтому только на это особое внимание. Пристальное внимание ко всему в процессе управления, все это дело надо контролировать. А корма — турбина воет, летит, системы и механизмы на номинальных параметрах, поэтому ощущения свои. Не был, не могу сказать, потому что не мог оставить центральный пост, но я подозреваю, что там весело (улыбается).

' Минобороны России'

Но что могу сказать: корабль по струночке ходит. Когда большие скорости, большие хода — как по струне, не шелохнется, просто летит — все красиво, все хорошо. Была как-то у меня небольшая проблемка: ну качает меня в центральном посту. Я всем говорю: меня качает. Они: такого быть не может! Что вы, товарищ командир?!

Корабль нужно чувствовать, если нет этого чувства, то лучше тогда не управлять и не выходить в море. Корабль нужно ощущать, знать и чувствовать

И говорю: ну что вы мне рассказываете, я иду 15 узлов — и раскачивает меня, укачивать начинает. Со мной долго спорили, потом я все-таки настоял. Нашли проблему, устранили.

Описание Атомный подводный ракетный крейсер "Александр Невский" © Олег Кулешов

Что касается комфортности, то, конечно, на подлодке проекта "Акула" слишком много места для экипажа, а на "Борее", если зимой пришел в форме одежды, повесить ее некуда, поэтому нам приходилось определять специальные места для хранения формы одежды. Так, по сути, посмотреть — объем жилых помещений чуть меньше стал по сравнению с БДРМ. Каюты компактнее, шкафчик в два раза меньше. Оптимизировали всю каюту, сделали по новому проекту. На "Борее" зоны отдыха нет, есть кают-компания, столовая личного состава, ну вот они являются зоной отдыха. В сауне максимум три человека (в "Акуле" было и по семь). И спортзал у них был, а у нас — в первом отсеке велотренажеры, кто-то брал тренажер для гребцов, турники висят — народ занимается. Кто-то сам по себе просто по отсекам ходит — занимается ходьбой в свободное время.

При грамотной эксплуатации "Борей" — отличный корабль. Я думаю, что еще многое может показать, но для этого там нужны грамотные командиры и экипаж