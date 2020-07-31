Наша армия, вид с тыла. О войсках, которые всегда остаются "в тени"

1 августа исполняется 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. ТАСС — об одном из важнейших составных элементов современной военной структуры — Тыле Вооруженных сил РФ, о его истории и специальных задачах

"Без тыла нет победы" — эта фраза в годы Великой Отечественной войны была девизом тыловых войск. Без тыла нет и армии — многое из того, что делают для боевых подразделений тыловики, остается "за кадром". Хотя они часто рискуют не меньше тех, кто находится непосредственно на поле боя. Особенно в современных вооруженных конфликтах, где любая доставка продовольствия, обмундирования, горючего по территории действий противника — уже колоссальный риск. Так, в ходе военной операции в Сирии в 2015 году была выстроена и реализована уникальная логистическая схема для обеспечения российской военной базы Хмеймим. Специалисты НАТО назвали ее "Сирийский экспресс".

' ТАСС/Минобороны России'

Заботливые войска Миллионную армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое. Поэтому десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением всех этих задач.

Описание Во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018" © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Современный Тыл Вооруженных сил (ВС) РФ — достаточно сложная по составу и задачам структура. В его состав входят управления, отделы, службы и войска, выполняющие задачи по хозяйственному, продовольственному, вещевому, торговому, медицинскому, экологическому, топливному, автодорожному, железнодорожному и инженерно-аэродромному обеспечению. Система материально-технического обеспечения (МТО) отвечает за содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, обеспечивает их горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, следит за экологической и пожарной безопасностью, снабжает войска продовольствием, обмундированием и топливом, обеспечивает военные перевозки. Центральные органы военного управления, руководящие этой системой, подчинены заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову.

Описание Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По состоянию на 2018 год, в 6 тыс. военных городков эксплуатировалось более 87 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, 6 тыс. жилых домов и 24 тыс. км инженерных сетей. Согласно данным Минобороны РФ, ежегодно на боевую подготовку войск расходуется порядка 2 млн т горюче-смазочных материалов. За год на довольствие военнослужащих расходуется более 700 тыс. т продовольствия, питание организуется более чем в 2 тыс. столовых и камбузов. Ежедневно только питанием необходимо обеспечить около 520 тыс. человек по двум десяткам норм продовольственных пайков.

Описание Полевой хлебозавод © Юрий Смитюк/ТАСС

В настоящее время в Вооруженных силах принято 18 норм пищевого довольствия для различных родов войск. В частности, для общевойсковых соединений минимальное количество килокалорий превышает 4 тыс. Всего в норму довольствия одного военнослужащего входит 33 наименования, питание каждого солдата организовано по системе "шведский стол".

' Минобороны России'

Для летного состава разработаны современные рационы питания, так называемый "Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов". В состав пайка включены готовые к употреблению блюда в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. Если ранее выдавались консервы (в основном это были каши с мясом) объемом 250 г, то теперь — консервы мясорастительные (мясоовощные) объемом 400 г с улучшенной рецептурой Дмитрий Булгаков заместитель министра обороны РФ, генерал армии

"В настоящее время возросла интенсивность служебно-боевой деятельности войск в условиях экстремально холодного и жаркого климата. В связи с этим сегодня проводится научно-исследовательская работа в интересах создания современных индивидуальных рационов питания военнослужащих", — рассказал в интервью газете "Красная звезда" Дмитрий Булгаков.

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В личном пользовании военнослужащих находится свыше 50 млн предметов военной формы, ежегодный объем выдаваемых предметов достигает 15 млн единиц. Специалисты технических служб ежегодно обеспечивают эксплуатацию и содержание в исправном состоянии более 120 тыс. единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, 400 тыс. автомобилей и прочей техники. "Со следующего года спланирована закупка унифицированного ряда средств для ремонта современного и перспективного ракетно-артиллерийского вооружения, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторской работы "Цех", — сказал Булгаков.

Описание Железнодорожный состав во время наведения комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу © Антон Новодережкин/ТАСС

По данным замминистра обороны РФ, к концу 2019 года оснащенность соединений и частей МТО техникой была доведена до 98%, доля образцов современной техники превысила 60%. В прошлом году службы МТО приняли в эксплуатацию 5,3 тыс. единиц новых и современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 41 новый образец, а также семь судов обеспечения. Общий уровень исправности вооружения и военной техники был доведен до 95%. В последние годы руководство страны особое внимание уделяет военному присутствию в Арктике. И для обеспечения войск, дислоцированных в условиях особо низких температур, требуются и соответствующие образцы военной техники.

Описание Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота во время учений © Лев Федосеев/ТАСС

"В связи с этим уже приняты на снабжение двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу для перевозки грузов и монтажа различного вооружения. На их базе разработано семейство арктических технических средств служб тыла в четырех образцах: хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ, цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ, кухня арктическая КА-250/30ПМ, гусеничный топливомаслозаправщик ГТМЗ-14/30ПМ", — говорит Булгаков. Кроме этого, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о принятии на вооружение автомобилей марки "КамАЗ" в арктическом исполнении. С 2014 года в армии внедряется автоматизированная система учета материальных средств с применением штрихкодов и радиочастотных меток, вводится биометрическая регистрация личного состава в столовых воинских частей. Полигоны военных округов оснащаются автономными полевыми лагерями закрытого цикла жизнеобеспечения, строятся современные производственно-логистические комплексы, модернизируются топливозаправочные комплексы на аэродромах. Еще одна из задач МТО — помощь субъектам РФ при чрезвычайных ситуациях. Так, в январе 2019-го военные ликвидировали возникшую в результате оползня естественную плотину на реке Бурея. Это позволило снять угрозу затопления населенных пунктов Хабаровского края. В операции были задействованы более 500 военнослужащих, 46 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-26, доставившие 260 т тротила для подрыва завалов.

' ТАСС/Станислав Красильников/МЧС России/Ruptly'

Летом 2019 года военнослужащие занимались ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области. Были восстановлены размытые участки дамбы, расчищено от обломков 60 га затопленной территории, налажено снабжение населения продовольствием и чистой водой. С 2015 года войска тыла обеспечивают действия российской военной группировки, участвующей в операции в Сирии. В сирийском городе Тартус дислоцируется 720-й пункт МТО, через который ведется снабжение российской военной группировки по морю.

Описание Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим © Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2015–2017 годах силами железнодорожных войск был построен двухпутный электрифицированный участок железной дороги Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) в обход Украины. По данным Минобороны РФ, строительная группировка насчитывала около 1,7 тыс. человек, 700 единиц автомобильной, инженерной и спецтехники.

Описание Полевой лагерь железнодорожных войск во время строительства железной дороги в обход Украины © Иван Шаповалов/ТАСС

В 2020 году в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции Минобороны построило в 15 регионах РФ 16 многопрофильных модульных медицинских центров. Ожидается, что после окончания пандемии центры будут использоваться как инфекционные больницы. Также силы и средства системы МТО были задействованы для обеспечения доставки грузов и эвакуации граждан России из Китая, транспортировки имущества в США, оказания помощи Италии.

Описание Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом © Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

В течение 2019 года было проведено 16 поисковых экспедиций, в ходе которых были найдены останки 647 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники представительств Минобороны РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) приняли участие в открытии 107 российских воинских захоронений. Также за последний год выявлено 161 ранее неизвестное воинское захоронение, паспортизировано 391 новое и установлены персональные данные 32 тыс. захороненных. Всего в прошлом году задачи МТО выполняли более 160 тыс. военнослужащих и около 145 тыс. гражданских специалистов. Генерал-Провиант Свою историю служба тыла российской армии ведет с 1700 года, когда русский царь Петр I подписал указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом", в том же году царем был учрежден Провиантский приказ. Он ведал поставками для армии хлеба, крупы и зернофуража, осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое и сегодня является одним из видов материального обеспечения войск.

Одновременно в тот же день именным указом учреждается Особый приказ, переименованный в 1701 году в Военный приказ (или Комиссариатский), который ведал отпуском денежных средств на вооружение, пополнение армии лошадьми, снабжением вещевым имуществом и денежным довольствием. В последующем система тыла русской армии совершенствовалась с учетом опыта войн. Получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, стали функционировать фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны, а также корпусные выгрузочные станции.

Описание Военнослужащие Красной армии разгружают муку, 1944 год © Ефим Копыт/ТАСС

1 августа было выбрано датой праздника не случайно. В этот день в 1941 году в условиях начавшейся Великой Отечественной войны был подписан приказ народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина "Об организации Главного управления тыла Красной армии и управлений тыла фронтов и армий". Была введена должность начальника тыла, также должности были введены во фронтах и армиях.

Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что бесперебойность снабжения войск — одно из главнейших условий победы в любой войне. Безусловно, он показал, что с учетом континентального характера театров военных действий важное значение имело эффективное руководство органами управления тылом при организации подвоза вооружения, военной техники и других материальных средств Дмитрий Булгаков заместитель министра обороны РФ, генерал армии

Кроме того, стало очевидным, что тыл выполнял не только задачи по обеспечению войск действующей армии всем необходимым для успешного ведения боя, но и народно-хозяйственные задачи, которые выполнялись в интересах всей страны. Именно тыловые части и подразделения построили "Дорогу жизни" для Ленинграда и обеспечили продовольствием население города, проложили нефтепровод по дну Ладоги. Всего за годы войны было построено свыше 120 тыс. км железных и около 100 тыс. км автомобильных дорог, возведено более 15 тыс. мостов и тоннелей.

Описание Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера, 1943 год © Рафаил Мазелев/ТАСС

Также тыловые подразделения принимали активное участие в оказании помощи населению освобожденных стран Восточной Европы, снабжая их продовольствием и другими необходимыми материальными средствами.

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Особая страница в истории войск тыла — война в Афганистане. Без нормальной работы системы подвоза невозможно было подготовить и провести даже небольшую боевую операцию. О масштабах транспортировок свидетельствует тот факт, что только горючего для нашей 40-й армии требовалось около 1 млн т в год. А еще — доставка продовольствия, боеприпасов, медикаментов, гуманитарной помощи, многих тонн других грузов военного и гражданского назначения. Как рассказывал в интервью ТАСС экс-замминистра обороны РФ (на посту главного тыловика ВС РФ он был с 1997 по декабрь 2008 года) генерал армии Владимир Исаков, в Афганистане войска тыла были в принципе всем обеспечены, но "была большая проблема по доставке непосредственно в район боевых действий до роты-батальона".

Перед десантированием солдаты бросали практически все. Брали с собой только боеприпасы и воду. Вода была основой всего, особенно в 35-градусную жару и в горах. Мы придумывали много всего: в чулки химзащиты воду заливали и сбрасывали с вертолетов Владимир Исаков генерал армии

Там же столкнулись с высоким уровнем распространения инфекционных заболеваний, такими как менингит, гепатит и малярия. "При 100-тысячной армии 30–35 тыс. в год болело. Недаром была создана сеть инфекционных госпиталей. И вот мужество девчонок, которые там работали: они шли работать туда, заведомо зная, что они тоже заболеют", — вспоминал генерал. По мнению Исакова, в ходе боевых действий возникла еще одна необходимость — по продовольственной службе. Афганистан заставил разработать горные летние и зимние пайки. "Было много всего сделано среди технических средств, хранения горючего — оно хранилось в специальных резервуарах, которые устанавливались на "КамАЗы", — рассказывал он.

Описание Советские воины-автомобилисты перед рейсом, Афганистан, 1985 год © Зуфаров Валерий/ТАСС

Впоследствии возглавляемая Исаковым в течение 11 лет служба тыла была отмечена многими новациями: от идеи создания единого тылового обеспечения всех силовых структур страны до инициативы введения шведского стола для питания военнослужащих и новой формы одежды. И в этом ему значительно помог опыт, приобретенный в Афгане. Современное празднование Дня Тыла ВС РФ было установлено приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 7 мая 1998 года, позже утверждено указом президента России Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

Описание Учения подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ © CC BY 4.0/Министерство обороны РФ