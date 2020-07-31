Наша армия, вид с тыла. О войсках, которые всегда остаются "в тени"

"Без тыла нет победы" — эта фраза в годы Великой Отечественной войны была девизом тыловых войск. Без тыла нет и армии — многое из того, что делают для боевых подразделений тыловики, остается "за кадром". Хотя они часто рискуют не меньше тех, кто находится непосредственно на поле боя. Особенно в современных вооруженных конфликтах, где любая доставка продовольствия, обмундирования, горючего по территории действий противника — уже колоссальный риск. Так, в ходе военной операции в Сирии в 2015 году была выстроена и реализована уникальная логистическая схема для обеспечения российской военной базы Хмеймим. Специалисты НАТО назвали ее "Сирийский экспресс".
Заботливые войска
Миллионную армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое. Поэтому десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением всех этих задач.
Современный Тыл Вооруженных сил (ВС) РФ — достаточно сложная по составу и задачам структура. В его состав входят управления, отделы, службы и войска, выполняющие задачи по хозяйственному, продовольственному, вещевому, торговому, медицинскому, экологическому, топливному, автодорожному, железнодорожному и инженерно-аэродромному обеспечению.
Система материально-технического обеспечения (МТО) отвечает за содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, обеспечивает их горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, следит за экологической и пожарной безопасностью, снабжает войска продовольствием, обмундированием и топливом, обеспечивает военные перевозки. Центральные органы военного управления, руководящие этой системой, подчинены заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову.
По состоянию на 2018 год, в 6 тыс. военных городков эксплуатировалось более 87 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, 6 тыс. жилых домов и 24 тыс. км инженерных сетей. Согласно данным Минобороны РФ, ежегодно на боевую подготовку войск расходуется порядка 2 млн т горюче-смазочных материалов.
За год на довольствие военнослужащих расходуется более 700 тыс. т продовольствия, питание организуется более чем в 2 тыс. столовых и камбузов. Ежедневно только питанием необходимо обеспечить около 520 тыс. человек по двум десяткам норм продовольственных пайков.
В настоящее время в Вооруженных силах принято 18 норм пищевого довольствия для различных родов войск. В частности, для общевойсковых соединений минимальное количество килокалорий превышает 4 тыс. Всего в норму довольствия одного военнослужащего входит 33 наименования, питание каждого солдата организовано по системе "шведский стол".
"В настоящее время возросла интенсивность служебно-боевой деятельности войск в условиях экстремально холодного и жаркого климата. В связи с этим сегодня проводится научно-исследовательская работа в интересах создания современных индивидуальных рационов питания военнослужащих", — рассказал в интервью газете "Красная звезда" Дмитрий Булгаков.
В личном пользовании военнослужащих находится свыше 50 млн предметов военной формы, ежегодный объем выдаваемых предметов достигает 15 млн единиц.
Специалисты технических служб ежегодно обеспечивают эксплуатацию и содержание в исправном состоянии более 120 тыс. единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, 400 тыс. автомобилей и прочей техники. "Со следующего года спланирована закупка унифицированного ряда средств для ремонта современного и перспективного ракетно-артиллерийского вооружения, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторской работы "Цех", — сказал Булгаков.
По данным замминистра обороны РФ, к концу 2019 года оснащенность соединений и частей МТО техникой была доведена до 98%, доля образцов современной техники превысила 60%. В прошлом году службы МТО приняли в эксплуатацию 5,3 тыс. единиц новых и современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 41 новый образец, а также семь судов обеспечения. Общий уровень исправности вооружения и военной техники был доведен до 95%.
В последние годы руководство страны особое внимание уделяет военному присутствию в Арктике. И для обеспечения войск, дислоцированных в условиях особо низких температур, требуются и соответствующие образцы военной техники.
"В связи с этим уже приняты на снабжение двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу для перевозки грузов и монтажа различного вооружения. На их базе разработано семейство арктических технических средств служб тыла в четырех образцах: хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ, цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ, кухня арктическая КА-250/30ПМ, гусеничный топливомаслозаправщик ГТМЗ-14/30ПМ", — говорит Булгаков. Кроме этого, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о принятии на вооружение автомобилей марки "КамАЗ" в арктическом исполнении.
С 2014 года в армии внедряется автоматизированная система учета материальных средств с применением штрихкодов и радиочастотных меток, вводится биометрическая регистрация личного состава в столовых воинских частей. Полигоны военных округов оснащаются автономными полевыми лагерями закрытого цикла жизнеобеспечения, строятся современные производственно-логистические комплексы, модернизируются топливозаправочные комплексы на аэродромах.
Еще одна из задач МТО — помощь субъектам РФ при чрезвычайных ситуациях. Так, в январе 2019-го военные ликвидировали возникшую в результате оползня естественную плотину на реке Бурея. Это позволило снять угрозу затопления населенных пунктов Хабаровского края. В операции были задействованы более 500 военнослужащих, 46 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-26, доставившие 260 т тротила для подрыва завалов.
Летом 2019 года военнослужащие занимались ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области. Были восстановлены размытые участки дамбы, расчищено от обломков 60 га затопленной территории, налажено снабжение населения продовольствием и чистой водой.
С 2015 года войска тыла обеспечивают действия российской военной группировки, участвующей в операции в Сирии. В сирийском городе Тартус дислоцируется 720-й пункт МТО, через который ведется снабжение российской военной группировки по морю.
В 2015–2017 годах силами железнодорожных войск был построен двухпутный электрифицированный участок железной дороги Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) в обход Украины. По данным Минобороны РФ, строительная группировка насчитывала около 1,7 тыс. человек, 700 единиц автомобильной, инженерной и спецтехники.
В 2020 году в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции Минобороны построило в 15 регионах РФ 16 многопрофильных модульных медицинских центров. Ожидается, что после окончания пандемии центры будут использоваться как инфекционные больницы. Также силы и средства системы МТО были задействованы для обеспечения доставки грузов и эвакуации граждан России из Китая, транспортировки имущества в США, оказания помощи Италии.
В течение 2019 года было проведено 16 поисковых экспедиций, в ходе которых были найдены останки 647 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники представительств Минобороны РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) приняли участие в открытии 107 российских воинских захоронений. Также за последний год выявлено 161 ранее неизвестное воинское захоронение, паспортизировано 391 новое и установлены персональные данные 32 тыс. захороненных.
Всего в прошлом году задачи МТО выполняли более 160 тыс. военнослужащих и около 145 тыс. гражданских специалистов.
Генерал-Провиант
Свою историю служба тыла российской армии ведет с 1700 года, когда русский царь Петр I подписал указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом", в том же году царем был учрежден Провиантский приказ. Он ведал поставками для армии хлеба, крупы и зернофуража, осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое и сегодня является одним из видов материального обеспечения войск.
Одновременно в тот же день именным указом учреждается Особый приказ, переименованный в 1701 году в Военный приказ (или Комиссариатский), который ведал отпуском денежных средств на вооружение, пополнение армии лошадьми, снабжением вещевым имуществом и денежным довольствием.
В последующем система тыла русской армии совершенствовалась с учетом опыта войн. Получил развитие транспорт подвоза, была разработана система эшелонирования запасов, создана единая интендантская служба. В Первую мировую войну сформировались фронтовые и армейские базы снабжения, стали функционировать фронтовые распределительные станции, обеспечивавшие прием железнодорожного транспорта из тыла страны, а также корпусные выгрузочные станции.
1 августа было выбрано датой праздника не случайно. В этот день в 1941 году в условиях начавшейся Великой Отечественной войны был подписан приказ народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина "Об организации Главного управления тыла Красной армии и управлений тыла фронтов и армий". Была введена должность начальника тыла, также должности были введены во фронтах и армиях.
Кроме того, стало очевидным, что тыл выполнял не только задачи по обеспечению войск действующей армии всем необходимым для успешного ведения боя, но и народно-хозяйственные задачи, которые выполнялись в интересах всей страны.
Именно тыловые части и подразделения построили "Дорогу жизни" для Ленинграда и обеспечили продовольствием население города, проложили нефтепровод по дну Ладоги. Всего за годы войны было построено свыше 120 тыс. км железных и около 100 тыс. км автомобильных дорог, возведено более 15 тыс. мостов и тоннелей.
Также тыловые подразделения принимали активное участие в оказании помощи населению освобожденных стран Восточной Европы, снабжая их продовольствием и другими необходимыми материальными средствами.
Особая страница в истории войск тыла — война в Афганистане. Без нормальной работы системы подвоза невозможно было подготовить и провести даже небольшую боевую операцию. О масштабах транспортировок свидетельствует тот факт, что только горючего для нашей 40-й армии требовалось около 1 млн т в год. А еще — доставка продовольствия, боеприпасов, медикаментов, гуманитарной помощи, многих тонн других грузов военного и гражданского назначения.
Как рассказывал в интервью ТАСС экс-замминистра обороны РФ (на посту главного тыловика ВС РФ он был с 1997 по декабрь 2008 года) генерал армии Владимир Исаков, в Афганистане войска тыла были в принципе всем обеспечены, но "была большая проблема по доставке непосредственно в район боевых действий до роты-батальона".
Там же столкнулись с высоким уровнем распространения инфекционных заболеваний, такими как менингит, гепатит и малярия. "При 100-тысячной армии 30–35 тыс. в год болело. Недаром была создана сеть инфекционных госпиталей. И вот мужество девчонок, которые там работали: они шли работать туда, заведомо зная, что они тоже заболеют", — вспоминал генерал.
По мнению Исакова, в ходе боевых действий возникла еще одна необходимость — по продовольственной службе. Афганистан заставил разработать горные летние и зимние пайки. "Было много всего сделано среди технических средств, хранения горючего — оно хранилось в специальных резервуарах, которые устанавливались на "КамАЗы", — рассказывал он.
Впоследствии возглавляемая Исаковым в течение 11 лет служба тыла была отмечена многими новациями: от идеи создания единого тылового обеспечения всех силовых структур страны до инициативы введения шведского стола для питания военнослужащих и новой формы одежды. И в этом ему значительно помог опыт, приобретенный в Афгане.
Современное празднование Дня Тыла ВС РФ было установлено приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 7 мая 1998 года, позже утверждено указом президента России Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
Подготовка кадров и обучение командного состава ведется в Военной академии МТО им. генерала армии В.А. Хрулева и ее филиалах — в Вольске, Омске и Пензе. В прошлом году высшие военные учебные заведения окончили более 1,5 тыс. человек, еще 4,5 тыс. специалистов прошли подготовку в учебных центрах МТО и в воинских частях.
Сегодня система тыла нашей армии — отлаженный механизм, успешно работающий даже в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. И боеспособность современных войск во многом зависит от ее эффективной работы. В 2015 году был утвержден девиз подразделений — "Никто лучше нас".
Роман Азанов
В материале использованы данные "ТАСС-Досье"