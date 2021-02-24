Бизнес ФРГ считает, что при Байдене шансы на достройку "Северного потока - 2" выросли

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германский бизнес считает, что новая американская администрация при Джо Байдене может "сменить курс" и уйти от практики применения экстерриториальных санкций. Об этом говорится в заявлении руководителя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, которое поступило в среду в ТАСС.

"Мы видим в настоящее время растущие шансы на достижение соглашения между федеральным правительством и новой администрацией США по завершению "Северного потока - 2". Если Германия и Европа хотят иметь стабильные цены на энергию, надежное энергоснабжение и экологичную альтернативу угольной и атомной энергетике, то мы не можем себе позволить отказ от этого трубопровода", - сказал Хармс.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают введение санкций против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA). Германия неоднократно заявляла, что считает незаконными экстерриториальные санкции США и считает правильным достроить трубопровод.

Как ранее сообщили американские и германские СМИ, по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из "Северного потока - 2" в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта. Хармс обратил внимание на то, что эти фирмы столкнулись с давлением именно при предыдущем президенте Дональде Трампе, новая же администрация в большей степени нацелена "на коммуникацию и сотрудничество с союзниками". "Стремление к тесной кооперации новый президент США подчеркнул во время своей речи на Мюнхенской конференции", - сказал Хармс.

"Северный поток - 2" - это самый современный газопровод в Европе. Нет более экологически чистого способа транспортировки природного газа. И этот трубопровод открывает для нас новые важные возможности в контексте водорода", - сказал Хармс.

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.