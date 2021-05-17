В Думе считают, что суда РФ могут завершить укладку "Северного потока - 2" за месяц-два

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские суда-трубоукладчики - "Фортуна" и "Академик Черский" - в состоянии завершить работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в течение одного - двух месяцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Я просто уверен, что [проект] завершится, и завершится в ближайшее время. Почему? Потому что самое важное, что мы приобрели - это возможность технологической прокладки газопроводов, то есть мы сейчас не зависимы от международных каких-то игроков, и наши суда-трубоукладчики - и "Фортуна", и "Академик Черский", - которые могут это [укладывать морские газопроводы] делать, с должным качеством, и которые в состоянии в течение месяца - двух закончить строительную часть прокладки газопровода", - сказал он.

При этом Завальный добавил, что если бы не было сдерживающих или ограничивающих факторов для реализации проекта, строительство трубопровода могло быть завершено в начале июня этого года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Сейчас укладка газопровода ведется в территориальных водах Дании. Готовность "Северного потока - 2", по данным на 1 апреля, составляла 95%. Тогда оставалось уложить 121 км трубы.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе в понедельник сообщил, что к настоящему времени осталось достроить 80 км трубы.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в понедельник, также напомнил, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами, поэтому, несмотря на противодействие со стороны ряда стран, он будет достроен.