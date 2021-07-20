Акции Virgin Galactic упали в цене на 7% после первого полета корабля компании Blue Origin

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7% во вторник после того, как первый суборбитальный полет с пассажирами на борту совершил корабль ее конкурента Blue Origin.

Ценные бумаги Virgin Galactic подешевели на $2,36 (7,27%), до $30,04 к 10:12 по времени Восточного побережья США (17:12 мск). Фондовые торги в США продолжаются.

И Virgin Galactic, и Blue Origin намерены в будущем на регулярной основе организовывать туристические полеты в космос. Blue Origin во вторник успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. В их число вошли богатейший человек мира Джефф Безос, которому принадлежит Blue Origin, его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.

Брэнсон поздравил Безоса в Twitter. "Отличная работа, Blue Origin, Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер! Впечатляет. Наилучшие пожелания всей команде от меня и команды Virgin Galactic", - написал он.

Миллиардер Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22. Данный аппарат был поднят на высоту около 15 км на самолете Eve, после чего отделился и начал самостоятельный полет. Космолет Unity 22 достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.