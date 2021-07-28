Мишустин осмотрит авиазаводы и верфь в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 28 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в начале недели отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь, в среду прибудет в Хабаровский край. Он посетит Комсомольск-на-Амуре, который является крупным промышленным центром.

Планируется, что в этом городе глава российского кабмина побывает в том числе на авиационных предприятиях. Данная отрасль в Хабаровском крае представлена Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, входит в состав ПАО "Компания "Сухой") и производственным центром корпорации "Иркут". Они входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57.

Совместно с производственным центром корпорации "Иркут" осваивается программа гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100. КнААЗ производит агрегаты для таких самолетов, а также обеспечивает различной техникой другие авиационные заводы.

Развитие судостроения

В программе Мишустина также запланировано посещение Амурского судостроительного завода. Это одно из крупнейших предприятий в данной отрасли на Дальнем Востоке России. Оно входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Завод строит корветы проекта 20380, малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт". Также он работает над грузопассажирскими автомобильно-железнодорожными паромами проекта CNF11CPD для Сахалина, выпускает аварийно-спасательные и другие суда гражданского назначения, ремонтирует подводные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Встреча с главой региона

Председатель правительства РФ также проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

При посещении субъектов РФ премьер традиционно проводит такие беседы. Во время них обсуждается ситуация в регионе в целом, обозначаются проблемные и перспективные направления.

О поездке

Поездка Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь началась в понедельник. Первым регионом, который он посетил, стала Сахалинская область. Сначала глава российского кабмина побывал на курильском Итурупе, где осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и центральную районную больницу.

Второй день программы премьера прошел в Южно-Сахалинске. Там Мишустин ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, осмотрел жилье, которое строится по программе переселения граждан из аварийного фонда, а также провел совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории ДФО.

Комсомольск-на-Амуре станет финальной точкой дальневосточной части поездки. В четверг председатель правительства РФ прибудет в Иркутск, где осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

На посту председателя российского правительства Мишустин посещает Дальний Восток уже во второй раз. Ранее премьер был там в августе 2020 года. Тогда он в течение недели посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.