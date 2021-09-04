Дело за вами: как привлечь людей на реализацию проектов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация огромного потенциала развития Дальнего Востока, о котором говорили на всем протяжении VI Восточного экономического форума, невозможна без привлечения в регион населения, особенно студентов, молодых предпринимателей, исследователей и ученых. Поиску путей решения этой проблемы была посвящена обширная часть программы и всего форума, и его завершающего дня.

У таких масштабных инфраструктурных проектов как строительство Восточного полигона железных дорог, развитие Северного морского пути, развитие портов Дальнего Востока, создания новых нефтегазохимических производств, металлургических заводов, верфей и перспективных водородных проектов в регионе есть общая проблема. И это не привлечение инвестиций, которые в целом к 2030 году должны достичь 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест. В обсуждении на форуме практически любого реализуемого или планируемого проекта звучали слова о необходимости привлечь для заполнения этих мест рабочих, специалистов, исследователей, менеджеров.

Дело в том, что население самого региона достаточно малочисленно. По данным Росстата, на начало года оно составляло 8,12 млн человек. При этом последние три года оно сократилось почти на 100 тыс. человек. Основная причина - миграционная, переезд людей в другие регионы. На форуме не раз прозвучало, что благодаря мерам поддержки отток удалось значительно сократить. Фактически в 2020 году он составил менее 20 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в регионе превысила среднюю по России и достигла в 2020 году 1,7 ребенка на семью, против 1,5 в целом по стране. Но, как признал на пленарной сессии форума президент РФ Владимир Путин, продолжение оттока населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. А сама задача увеличения населения региона, по его словам, является исторической.

Фундамент поддержки

Базовые программы поддержки населения в регионе уже давно известны. С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа покупки жилья под два процента для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке по программе "Дальневосточный гектар".

Впрочем, сами участники "Дальневосточного гектара" на форуме признавались, что даже к пятому году реализации испытывают трудности с инфраструктурой, оформлением, общением с местными чиновниками. Но отказываться от идеи не планируют. "Человек, у которого есть земля, материально-техническая база и поддержка государства, он никогда не уедет с Дальнего Востока. У него есть, за что держаться", - отметила участница программы Наталья Бугаец.

Чем еще привлечь

Как показал форум, частично решение лежит в применении уже известных инструментов. Так, по итогам форума решено, что правительство рассмотрит возможность расширения льготной ипотеки и на другие категории граждан и отдельных специалистов. Или, к примеру, в беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курильских островах, которые заработают уже до конца года. Говорили на форуме и о проведении в регионе значимых мероприятий. Будь то пока маловероятная заявка на Олимпиаду в 2036 году или почти решенный вопрос о проведении в Хабаровске в 2023 году национального чемпионата профмастерства WorldSkills.

Свой вклад в поиск решения по привлечению на Дальний Восток в первую очередь молодежи, внес и сам форум. Впервые в этом году молодежная повестка была выделена в отдельный трек, включающий как сессии основной программы, так и порядка 20 специальных сессий, проведенных в завершающий день. Кроме того, около 100 молодых предпринимателей, управленцев, лидеров общественного мнения и представителей креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций в результате конкурсного отбора получили возможность посетить форум.

Как отметил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, многие губернаторы ставят перед собой вопрос: как добиться, чтобы люди не уезжали учиться или работать в соседний крупный город, в соседнюю столицу субъекта, в Москву или дальше. "Это в некотором смысле тупик. Вопрос нужно ставить по-другому: как сделать, чтобы они приезжали?", - подчеркнул он.

Обучение лидеров

Дальний Восток привлекает, в первую очередь, масштабностью задач. По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, регион на сегодня дает молодежи уникальные шансы. "Сейчас траектория такая: где можно создать новую миллиардную компанию? Где можно поднять $10 млрд капитала, чтобы построить этап приливной станции или водородный новый кластер? Состояться, быстро сделать карьеру, стать губернатором в 38 лет, в 30 лет - вице-губернатором", - говорил он, агитируя подавать заявки на стартовавшую на форуме программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Граф Муравьев-Амурский 2030". По аналогии с "Лидерами России", по этой программе планируется к 2026 году подготовить порядка 150 руководителей муниципального, регионального и федерального уровней конкретно для развития региона.

Не уступал ему и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. "Якутия - это одна из немногих, если не единственная территория в мире, где человек может прийти и сделать проект мирового уровня, о котором будут помнить столетия", - подчеркнул он. Среди таких проектов он назвал крупнейшее в мире производство коксующегося угля и уникальный Ленский мост.

Еще одной программой, об открытии которой на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) объявили в завершающий день форума, стала MBA Export to Asia. "Мы запускаем ее в этом году. К нам пришла вся Россия - Калининград, Тольятти, Севастополь, Тула, Тверь", - отметила руководитель программы Академии управления ДВФУ Татьяна Полтавец. Неудивительно, ведь форум показал немалый практический интерес Австрии, Сербии, Индии, Китая, Японии и Кореи к проектам на Дальнем Востоке.

Впрочем, будучи университетом, ДВФУ активно работает и со школьниками. Из нового в этом году - на его базе будут проводить дистанционные уроки по подготовке абитуриентов из регионов Дальнего Востока к поступлению в медицинские вузы. К вовлечению школьников в жизнь региона подключились и власти. В рамках нового федерального проекта нацпроекта "Экология" школьники получат возможность оплачиваемой практики на территории заповедников и нацпарков.

Больше - лучше

Но в привлечении молодежи региону, возможно, придется пойти еще дальше. Руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно высказал в субботу мнение, что профессиональную ориентацию детей необходимо начинать уже с детского сада.

А собранное на форуме в одном месте объявление различных программ привлечения и удержания населения подлило масла и в заочный спор Владивостока и Хабаровска за звание города-миллионника. В течение форума главы городов, губернаторы и федеральные министры рассказывали о возможности, а порой и необходимости, почти удвоить население обоих город. Под конец форума ставки выросли: по словам главы Владивостока Константина Шестакова, 60% жителей города хотели бы видеть его двухмиллионником.

На деле за этим спором - масштабные программы строительства комфортного и доступного жилья как в столицах субъектов ДФО, так и в других городах. Глава Бурятии уехал с форума с соглашением с компанией "ПИК" о создании современного "дальневосточного квартала" на территории Улан-Удэ. Возведение 260 тыс. кв. м жилья предполагает реализация программы "дальневосточный квартал" в Якутии, 800 тыс. кв. м будет построено в Амурской области. А самому Владивостоку остается подписанное на форуме соглашение о создании в 30 километрах нового города Спутника на 300 тыс. жителей.

О форуме

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.