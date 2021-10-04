"Ведомости": АЗАПИ просит Роскомнадзор принять меры против Facebook

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении компании Facebook из-за распространения пиратских книг в социальной сети Instagram и отказа удалять ссылки на нелегальные копии произведений. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на текст обращения.

Согласно письму, подлинность которого изданию подтвердил глава АЗАПИ Максим Рябыко, ассоциация просит Роскомнадзор привлечь компанию Facebook к административной ответственности в связи с ее нежеланием взять под контроль распространение нелегальных копий книг в Instagram. Как уточнил "Ведомостям" Рябыко, во втором квартале 2021 года, согласно данным АЗАПИ, Instagram вошел в тройку лидеров среди площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на пиратские копии книг.

"Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом", - отметили в АЗАПИ.