"Известия": прирост номинальной зарплаты в пяти регионах России превысит 9%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минэкомразвития РФ спрогнозировало рост номинальной зарплаты по итогам 2021 года, наибольшие показатели ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, а также в Калмыкии и Забайкальском крае. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на составленный ведомством прогноз социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Согласно прогнозу, в 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян. В Москве и Тамбовской области темпы роста составят 9,8%, в Санкт-Петербурге - 9,5%, в Калмыкии и Забайкальском крае прирост зарплат местных жителей также будет выше 9%, и на 9% вырастут они в Дагестане. Худшую динамику ведомство выявило в Республике Коми - прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

По наиболее высоким показателям номинальной заработной платы (выше 90 тыс. рублей в месяц), согласно прогнозу, будут лидировать Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Наименьшие показатели (ниже 32 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%.

Кроме того, ведомство представило прогноз на 2024 год - к этому времени наиболее сильные темпы прироста ожидаются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (на +6,4% и на +8,5%). Также хороший прирост спрогнозирован в Башкортостане (+4,8% и +9%), Новосибирской области (+7% и +9%), Дагестане (+7,9% и +9,6%) и Калмыкии (+9,7% и +9,8%).