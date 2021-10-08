Защита зампреда "Новатэка" требует закрыть его дело из-за истечения срока давности

"Предъявленные прокурорами в данном деле обвинения должны быть отклонены, поскольку не были поданы вовремя", - утверждают адвокаты. Как настаивает защита, распространять исключения об истечении срока давности, как предлагает сделать прокуратура, на эпизоды 2006, 2007 и 2008 года, недопустимо.

Суд пока не вынес решение относительно ходатайства.

Джитвэй был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии налоговиков, он при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Рассмотрение дела по существу начнется в ноябре текущего года.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность зампредседателя правления "Новатэка". В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.