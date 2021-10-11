Глава Минфина предрекла США катастрофу, если к декабрю не удастся повысить лимит госдолга

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. Такое мнение озвучила в воскресенье в эфире телеканала ABC министр финансов Джанет Йеллен.

Споры о долгах и дефолте: не сорвутся ли американцы с финансового обрыва

"Наша первостепенная задача - это повысить потолок госдолга", - указала глава Минфина, отметив, что "это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса". Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей.

"Будет подорван статус ценных бумаг Минфина - самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты", - продолжала она, подчеркнув, что "на кону стоит слишком многое". "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - предупредила министр финансов.

В минувший четверг Сенат проголосовал за повышение лимита заимствований США на $480 млрд, что, согласно оценке Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Как сообщил Белый дом, президент Джо Байден подпишет данную инициативу после того, как ее одобрит Палата представителей Конгресса. Это произойдет, как ожидается, 12 октября.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил в пятницу, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита в декабре. На минувшей неделе республиканцы обеспечили достаточное количество голосов, чтобы помочь одобрить инициативу, которая позволила США избежать дефолта по задолженности.

Йеллен ранее уведомила законодателей, что ресурсы Минфина будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок госдолга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Министр призвала законодателей принять меры как можно скорее.