Эксперты: введение маркировки обуви в России привело к "обелению" рынка на 35%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Введение маркировки обуви в России с 1 июля 2020 года привело к "обелению" рынка на 35%. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и IT-компании "Платформа ОФД", обрабатывающей данные более 1 млн онлайн-касс в стране.

"С внедрением маркировки рынок продажи обуви в России "обелился" на 35%. Количество торговых точек, официально торгующих маркированной обувью, выросло. В частности, количество магазинов в Москве увеличилось на 24%, в Санкт-Петербурге - на 25%", - отмечается в сообщении.

При этом объем продаж всей обуви в натуральном выражении в штуках вырос в России на 21%, в том числе в Москве - на 18%, в Санкт-Петербурге - на 22%. Средний чек покупки обуви по России составляет 2790 рублей, в Москве 3500 рублей, в Санкт-Петербурге - 3330 рублей.

Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года. В настоящий момент в системе маркировки обуви работают почти 90 тыс. предприятий: производители, импортеры, логистические компании и ретейл.

"Маркировка - важный инструмент для государственных органов по обелению различных рынков. Если говорить об обувной отрасли, то за восемь месяцев 2021 года, правоохранители изъяли из оборота 596 тыс. пар немаркированной обуви на общую сумму 710 млн рублей. Это на 70% больше, чем в 2020 году, когда правоохранители обнаружили около 350 тыс. пар обуви без обязательной маркировки на сумму более 600 млн рублей. Данный факт говорит о том, что маркировка работает и дает возможность государственным органам выявлять нелегальную контрафактную или контрабандную продукцию, которая может нанести вред здоровью потребителей и их благосостоянию", - отмечает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

"Общий объем кассовых чеков, содержащих коды маркировки, растет с каждым месяцем. По сравнению с прошлым годом число таких транзакций только в системе "Платформы ОФД" увеличилось в четыре раза. Мы видим, что с внедрением цифровых марок для обуви число покинувших "серую" зону в этой категории торговых точек заметно выросло. Система маркировки вместе с внедрением электронного документооборота становится драйвером технологичного обновления всей сферы торговли. Это помогает предпринимателю лучше управлять своим бизнесом и быть эффективнее, а конечному потребителю - получать не только качественный товар, но и больше удобств при покупке", - отметил директор по продукту для массового рынка IT-компании "Платформа ОФД" Дмитрий Афанасьев.