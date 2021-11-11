В СФ считают, что ЕС не будет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за крупных убытков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не будет вводить санкции против компании "Аэрофлот", так как это грозит крупными убытками как российскому перевозчику, так и авиационной отрасли стран Европы, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"Полагаю, что санкций в отношении "Аэрофлота" не будет, потому что это крупнейший европейский перевозчик, услугами которого пользуются не только россияне. Если бы они были введены, то пострадал бы не только "Аэрофлот", но и Евросоюз: аэропорты и вся европейская инфраструктура", - сказал Васильев.

По его словам, обслуживание европейской транспортной инфраструктуры исчисляется в миллионах евро, "никому такие убытки не нужны".

"Аэрофлот" - это еще и крупный перевозчик, услугами которого пользуются многие государства, поэтому в результате санкций никто не выиграет, а вот потеряют в большей или в меньшей степени все, в том числе и члены Евросоюза", - подчеркнул сенатор.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на на неназванного европейского чиновника написало, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным агентства, в Евросоюзе считают, что "Аэрофлот" на ряду с Turkish Airlines занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. В чем будут заключаться санкции - пока неизвестно, равно как и когда будет принято окончательное решение об их введении.

Компания "Аэрофлот" опровергла утверждения о причастности к ситуации на границе Белоруссии и Польши, отметив, что не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии.