Экономика и жизнь: самые заметные события 2021 года в социально-финансовой сфере страны

Несмотря на то что основной повесткой уходящего года (особенно его второй половины) была внешняя политика и взаимоотношения с другими государствами, в социально-экономической сфере также произошло немало изменений. В своей подборке мы вспоминаем наиболее заметные события. Главным критерием было влияние этих событий на повседневную жизнь россиян в наступающем году. Поэтому здесь нет, например, окончания строительства "Северного потока — 2" и рекордных достижений отечественного газа в Европе.

Запущен проект "Социальное казначейство"

В феврале 2021 года правительство утвердило Концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Одним из главных ее проектов стало "Социальное казначейство" — система, которая помогает гражданам узнавать о том, какие им полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т.д.), а также получить их быстро и без сбора дополнительных документов, в режиме "одного окна" через портал "Госуслуги".

"Социальное казначейство" должно помочь людям получить причитающиеся им льготы, даже если они сами о них не знают. Государство отследит, кто имеет право на какие выплаты, и направит их получателю. Первые подобные платежи уже успешно прошли — летом были произведены выплаты родителям школьников, а в сентябре по 10 тыс. рублей получили пенсионеры. Кроме того, представители Минтруда России обещали, что уже с начала 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих россиян будут назначаться в беззаявительном порядке.

Москва выпустила первые "зеленые" облигации

Экологическая повестка во второй половине года несколько отступила на второй план, но тем не менее осталась одной из главных тем для обсуждения в мире. А в первой половине года произошло знаковое событие на рынке российских ценных бумаг. 27 мая правительство Москвы разместило на Московской бирже первый в России субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций. Сумма размещения составила 70 млрд рублей, срок обращения — семь лет. Как было заявлено при размещении, привлеченные средства город собирался направить на финансирование проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО 2 ). В первую очередь — на закупку электробусов, которые в десять раз экологичнее классических бензиновых, а также на строительство станций Большой кольцевой линии метро. В конце декабря было объявлено, что в столице вышел в рейс тысячный электробус.

Готовится снижение максимальной ставки по микрозаймам

22 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий очередное снижение максимальных ставок по краткосрочным (до одного года) потребительским кредитам и микрозаймам, а также максимально возможный размер переплаты по договорам с микрофинансовыми организациями (МФО). Сейчас они могут брать со своих клиентов до 365% годовых (1% в день). Согласно законопроекту, этот показатель должен уменьшиться до 0,8% в день (до 292% годовых). Помимо этого, предлагается ограничить максимальный размер задолженности по таким займам (с учетом штрафов, неустоек и других возможных платежей) до 1,3 от размера выданной суммы. Сейчас такая сумма может доходить до полутора размеров. Закон призван снизить долговую нагрузку на ту часть населения, которая пользуется займами "до зарплаты". Если закон будет принят, то он вступит в силу через 90 дней после принятия. А снижение максимального размера суммы всех платежей заработает с 1 июля 2022 года.

По данным Банка России, за январь — сентябрь 2021 года МФО выдали займов на 440 млрд рублей, что на 53% больше относительно аналогичного периода 2020 года.

Принят закон против чрезмерной закредитованности населения

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает Банку России устанавливать ограничения на выдачу кредитов и займов. Если регулятор определит, что тот или иной банк (или МФО) чрезмерно увлекается выдачей кредитов определенного типа, он сможет на несколько месяцев запретить ему делать это. Речь только о необеспеченных кредитах и займах. На ипотеку и автокредиты, а также на финансирование участия в долевом строительстве ограничения распространяться не будут.

В настоящее время, по данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. Помимо этого, с начала 2021 года долговая нагрузка граждан выросла с 27 до 35%. Это значит, что заемщики отдают банкам в счет погашения долгов в среднем треть своих доходов. А доля тех, кто тратит на погашение долгов 80% своего дохода, составляет больше 30%. Именно на таких закредитованных граждан и рассчитан в первую очередь закон. Доля кредитов таких заемщиков не должна будет превышать 25% от всех необеспеченных кредитов банка. Для МФО максимальная доля составит 35%.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако первые ограничения могут быть введены не раньше второго полугодия.

Отмена обязательного техосмотра автомобилей

В конце декабря Совет Федерации одобрил закон, по которому техосмотр легковых автомобилей станет необязательным. Он должен вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Считается, что изменения затронут порядка 50 млн автомобилей и других транспортных средств.

Что это означает для автомобилистов? То, что они смогут проходить ТО сугубо добровольно. Соответственно, оформлять полис ОСАГО также можно будет без прохождения техосмотра. Напомним, по действовавшим правилам регулярный техосмотр был обязателен для транспортных средств старше четырех лет. Но теперь эта процедура будет необходима только при их продаже и регистрации, а также при замене основных деталей или внесении изменений в конструкцию.

Новое правило распространяется не на всех. Владельцы грузовиков, автобусов и авто, задействованных в такси, обязаны будут проходить ТО как и раньше.

Впрочем, проходить техосмотр по-прежнему полезно. И не только потому, что он позволяет обнаружить неисправности на ранней стадии. До изменений даже при наличии у водителя диагностической карты (которая оформляется по итогам ТО) инспекторы ГИБДД могли проверить техническое состояние автомобиля, что называется, "на обочине". По новым же правилам они смогут это делать, только если машина явно визуально неисправна.

Удвоение ключевой ставки Банком России

За год Центральный банк поднимал ключевую ставку семь раз. Если начинался 2021 год при ставке 4,25% годовых, то заканчивается на уровне вдвое большем — 8,5%. Причина — инфляция, которую Центробанку не удалось сдержать на заявленном уровне в 4%. Официальная годовая инфляция тоже оказалась вдвое больше — 8,39%. И, судя по заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в новом году повышение ставки продолжится.

Как это повлияет на жизнь граждан? Повышение ставки приводит к повышению ставок по кредитам и по банковским депозитам. Но кредиты обычно дорожают заметнее. Например, еще в начале года ипотеку можно было получить под 7,5–8% годовых. А по специальным госпрограммам — еще дешевле, 6–7%. Сейчас же кредиты на жилье "стоят" 9–9,5% годовых. А учитывая рост цен на жилье, это означает, что приобрести собственную квартиру станет заметно сложнее.

Зато вырастет сумма необлагаемого налогом дохода по вкладам. Она тоже зависит от размера ключевой ставки, поэтому в 2022 году налогом не будет облагаться сумма процентов до 85 тыс. рублей. Если за год вклады принесут больше этой суммы, с превышения надо будет заплатить 13%.

Борьба ЦБ с криптовалютой

Граждане России инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей, заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он сообщил в декабре на парламентских слушаниях в Госдуме. Он также отметил, что криптовалютой интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы.

По данным ЦБ, годовой объем операций россиян с цифровыми активами намного скромнее: порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей). Однако согласно информации, распространенной рядом СМИ, примерно 46% неквалифицированных инвесторов считают, что "крипта" может стать защитным инвестиционным инструментом.

Сейчас в России можно производить ("майнить") криптовалюты, а также торговать ими как финансовым инструментом. А вот использовать как средство платежа запрещено. Но в 2022 году в России, вполне вероятно, будут запрещены и операции по покупке или производству криптовалюты. По крайней мере, на данный момент Центральный банк настроен жестко. В середине декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система страны не должна использоваться для сделок с криптовалютами. Она объяснила это нестабильностью и, следовательно, рисками, которые несет "крипта" для розничных инвесторов. Кроме того, считают в ЦБ, мошенники активно используют криптовалюту для отмывания прибыли и финансирования терроризма.