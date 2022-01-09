Эксперт заявил, что льготный режим на Курилах поможет развить их геодезический потенциал

"Высок потенциал Курил как геодезической лаборатории под открытым небом - происходящие в земной коре процессы на островах нужны ученым, которые изучают происхождение нашей планеты, занимаются разработкой прогнозов землетрясений. Потому можно ожидать, что особый режим на Курилах может привлечь очень многие крупнейшие государства мира", - сказал он.

Сигал считает, что Курилы могут быть интересны в том числе за счет нахождения там редкоземельных металлов, "которые крайне важны для космоса и авиации". "Экономическое сотрудничество на Курильских островах будет интересно Японии и Китаю, ведь для этих стран привлекательными являются рыбные ресурсы региона в первую очередь", - отметил он. По его словам, также высок потенциал в плане развития туризма, кластеров, направленных на привлечение граждан двух стран.

Ранее правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в конце декабря заявил, что законопроект направлен в Госдуму. Трутнев выразил уверенность, что он будет принят в начале года.

На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.